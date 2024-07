Nie da się ukryć, że aktualnie największym prekursorem w popularyzowaniu wydarzeń, osobistości i tworzeniu memów stał się TikTok. Dlatego przemówienie Harris podczas zaprzysiężenia członków komisji prezydenckiej zostało zapamiętane na długo. Bowiem tutaj padło słynne zdanie: "You think you just fall out of a coconut tree" (z ang: "Myślisz, że spadłeś z drzewa kokosowego?"). Miała je niegdyś mówić matka kandydatki, a gdy Harris sobie o tym przypomniała to zaczęła się śmiać.