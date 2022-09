4 września wystartował nowy sezon Koncertu życzeń z Teresą Werner. Prowadząca wokalistka nazywana jest ikoną śląskiej piosenki.



Od 17 września na antenie Polo TV widzowie zobaczą pierwszą z pięciu części niedawno zarejestrowanego koncertu Wielkiego pożegnanie lata w Iłowie 2022. Impreza powróciła do kalendarza po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Na scenie pojawili się m.in. Boys, Weekend, Akcent, Mig, Skolim, Łobuzy, Top Girls, Czadoman, After Party, Miły Pan i wielu innych. Podczas tegorocznej edycji swoje 30-lecie świętował zespół Classic. W programie nie zabrakło przebojów "Ja dla ciebie, ty dla mnie", "Jolka, Jolka", "Hej czy Ty wiesz", "Jesteś wielkim spełnieniem moich marzeń" czy "Miłość gorąca jak ogień". Dodatkowo na świętowanie swojej trzydziestki Robert Klatt i Mariusz Winnicki zaprosili gości specjalnych.

Reklama

"Disco i relax z Tomkiem Samborskim" - drugi sezon w Polo TV

Od 4 października (w każdą niedzielę o godz. 11:00) ruszą premierowe odcinki drugiego sezonu programu "Disco i relax z Tomkiem Samborskim". Prowadzący będzie prezentował największe hity disco polo i dance, nie zabraknie też muzycznych ciekawostek i zaskakujących nowości.

Gwiazdy disco polo kiedyś i dziś. Zobacz zdjęcia! 1 / 14 W latach 90. trudno było znaleźć ludzi, którzy nie kojarzyliby Shazzy. Wokalistka piosenkami "Baiao Bongo", "Bierz co chcesz", "Tak bardzo zakochani" i "Egipskie noce" podbiła serca milionów Polaków. Nic więc dziwnego, że nazywano ją królową disco polo. Shazza w 1997 roku. Źródło: Agencja FORUM Autor: Magic Media udostępnij

Z kolei od 5 listopada (w każdą sobotę o godz. 20:00) wystartuje piąta odsłona serialu "Wesela z piekła rodem". Alinka nadal trzyma w garści weselny interes, Marysia podstawia w swoje miejsce siostrę bliźniaczkę, Robson szykuje się do spektakularnych oświadczyn, a Sebastian przechodzi samego siebie w roli niezastąpionego wodzireja.

Każdy odcinek opowiada inną historię załogi domu weselnego, ale przede wszystkim pary młodej i jej rodziny. W sali pojawią się nie tylko goście weselni, ale także gwiazdy muzyki disco polo - na scenie zobaczymy zespół Estrada, Music Love, Trzy Czwarte, Cristo Dance czy Gesek.



Jesienna ramówka w Polo TV będzie również kontynuacją programów takich jak m.in. "Disco Polo Live" Roberta Klatta (sobota, godz. 19.00) czy szalony "Disco Weekend z Blondi" (piątek, godz. 17.00), w którym wraz z Edytą Folwarską odwiedzamy zaskakujące miejsca i realizujemy szalone pomysły na weekend.

Dni powszednie pełne będą muzyki oraz ciekawostek ze świata disco polo dzięki codziennemu "I love disco" prowadzonemu przez Norberta Bieńkowskiego od poniedziałku do piątku o 14.15. Największe hity disco pojawią się na antenie Polo TV w "Naj z naj" od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. Natomiast folkowe przeboje w paśmie "Folkowe Love" w poniedziałki, środy i piątki od 16.00. Jesień to również czas wzmożonej komunikacji z widzami dlatego wprowadzone w wakacje pasma pozdrowieniowe SMS pozostają na antenie (od poniedziałku do piątku 11.00-13.00 oraz 14.00-16.00).