Martin Zienkiewicz przyznaje, że jego murale to próba "odwdzięczenia się" za "brzydkie graffiti i tagi", które malował jako nastolatek mieszkając w Polsce. To te działania zainspirowały go, by zostać artystą ulicznym.

Mężczyzna pytał swoich sąsiadów, których ściany zdobiły brzydkie graffiti, czy nie chcą skorzystać z jego pomocy w ukryciu ich za pomocą ładniejszego muralu. Polak, który mieszka w Norwich od 2018 roku, szukał dla siebie nowego zajęcia i przypomniał sobie, jak bardzo lubił robić graffiti. "Mam kilka prostych pomysłów i chciałem pokazać moje wewnętrzne ja" - mówi w rozmowie z BBC.

Okładkę "The Dark Side of The Moon" wybrał ze względu na kształt i kąty projektu, a także kolory. Poza tym jest fanem Pink Floyd. Swoje dzieło nazywa "spełnieniem marzenia".