Polscy artyści w ostatnich latach zdobywają serca jurorów i widzów w zagranicznych talent showach. Ich występy, pełne pasji i talentu, niejednokrotnie wprawiały w osłupienie zarówno ekspertów, jak i miliony widzów na całym świecie. W tym artykule przedstawiamy najbardziej pamiętne momenty, w których Polacy zachwycili światową publiczność.

Marcin Patrzałek - Polska gwiazda amerykańskiego "Mam Talent"

Zwycięzca "Must Be The Music", Marcin Patrzałek, w 2019 roku oczarował amerykańską publiczność w programie "Mam Talent". Podczas castingów do 14. sezonu zachwycił swoją interpretacją muzyki Beethovena i System of a Down.

"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem, jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą, nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś, do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niesamowite" - mówił Simon Cowell po jednym z występów Patrzałka.

"Odleciałam. Tak czuli się nasi rodzice i dziadkowie, gdy pierwszy raz słyszeli Carlosa Santanę i Jimiego Hendrixa. To, co robi Marcin, rewolucjonizuje muzykę gitarową dla całej generacji. Jesteś gwiazdą rocka" - komplementowała Gabrielle Union podczas jednego z jego występów.

Ostatecznie Polak dotarł do półfinału "Mam Talent", a jego występy zgromadziły miliony wyświetleń na YouTube. Warto wspomnieć, że Marcin próbował swoich sił również w innym zagranicznym talent show. Jako 18-latek zwyciężył finał włoskiego programu "Tú sí que vales".

Sara James podbiła amerykański "Mam Talent"

Sara James wzięła udział w przesłuchaniach do 17. sezonu amerykańskiego "Mam Talent". Gdy Simon Cowell dowiedział się, że młoda wokalistka pochodzi z Polski, wspomniał, że również ma polskie korzenie. Artystka zaprezentowała utwór "Lovely" Billie Eilish, który zachwycił jurorów. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział Cowell po jej występie.

Sara dotarła aż do finału programu, wykonując po drodze takie utwory jak "Rocket Man" Eltona Johna oraz "Running Up That Hill" Kate Bush, który zyskał nową popularność dzięki serialowi "Stranger Things". Jej wykonania zrobiły furorę w mediach społecznościowych, a nawet zostały docenione przez samą Billie Eilish.

Młoda artystka wywarła tak dobre wrażenie, że producenci zaprosili ją do specjalnej edycji "Mam Talent: All-Stars", gdzie wystąpili byli zwycięzcy i finaliści programu. Sara zaśpiewała "As It Was" Harry’ego Stylesa, jednak mimo pochwał, nie awansowała do kolejnego etapu.

Warto dodać, że przed sukcesem w USA, inny Polak, Krzysztof "Frytt" Frymarkiewicz, zdobył Złoty Przycisk w norweskim "Mam Talent", choć jego występ nie zyskał aż tak dużego rozgłosu.

Duo Destiny - sukcesy za granicą

Duo Destiny, czyli Kinga Grześków i Gonzalo Roque, zwyciężyli 11. edycję polskiego "Mam Talent". W 2020 roku postanowili spróbować swoich sił w specjalnej wersji amerykańskiego widowiska "Mam Talent: Mistrzowie". Tam ich występ oceniali Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum i Alesha Dixon, i jak się okazało, zrobili to z wielkim sukcesem.

"Heidi Klum powiedziała: "To było perfekcyjne. Nie popełniliście żadnego błędu. Było seksownie, romantycznie i zapierało dech w piersiach". Alesha Dixon dodała: "Mimo że widziałam takie rzeczy wiele razy, to wasz występ był dla mnie świeży i inny. Wasza siła jest niezwykła. Zrobiliście fantastyczną robotę. Jestem z was dumna".

Innym duetem, który zdobył uznanie w brytyjskiej wersji "Mam Talent: Mistrzowie", była akrobatka Aleksandra Kiedrowicz, zwyciężczyni ósmej edycji programu w Polsce. Wraz z partnerem Alfredo Silvą, tworząc duet Deadly Games, zaprezentowała "najbardziej niebezpieczny pokaz z użyciem kuszy w historii". Występ wzbudził ogromne emocje u jurorów, zwłaszcza Simona Cowella i Amandy Holden, którzy zareagowali zszokowaniem i niedowierzaniem. Para została nagrodzona owacjami na stojąco.

Karolina Baran - od "Mam Talent" do "American Idol"

Karolina Baran, urodzona w Chicago, a mieszkająca przez kilka lat w Los Angeles, ukończyła Musicians Institute College w Hollywood. Jest córką polskich imigrantów z Raciborza, a jej talent muzyczny wspiera mama Joanna, właścicielka szkoły muzycznej. Karolina zaczęła swoją karierę wokalną w wieku 12 lat.

W 2018 roku Baran spróbowała swoich sił w amerykańskim "Mam Talent", gdzie zachwyciła jurorów wykonaniem "Take Me To Church" Hoziera. Mel B, będąca wtedy jurorką, uhonorowała ją owacjami na stojąco. Mimo to, wokalistka nie przeszła do kolejnego etapu, odpadając w specjalnym panelu.

O Karolinie zrobiło się ponownie głośno dzięki jej udziałowi w 21. edycji amerykańskiego "Idola", gdzie oceniali ją Katy Perry, Lionel Richie i Luke Bryan. Wiosną 2023 roku Polka zrobiła furorę, kończąc swoją przygodę z programem w TOP 20. Jej występy w USA przyczyniły się do wzrostu jej popularności także w Polsce.

Regina Rosłaniec-Bavčević - triumf w "The Voice Senior"

Regina Rosłaniec-Bavčević, mieszkająca na co dzień w Chorwacji, w spektakularnym stylu wygrała piątą edycję "The Voice Senior". Jej występy szczególnie zachwyciły Tomasza Szczepanika. Mało kto wie, że przed udziałem w polskim programie, wokalistka próbowała swoich sił w serbskim talent show "Nikad nije kasno", gdzie jej występ również zrobił wrażenie.

"Byłam druga. Tam nie głosowała publiczność, a jury. To było dla mnie wielkie osiągnięcie. Potem wystąpiłam jeszcze w innym talent show, gdzie doszłam do finału z młodymi 18-latkami. Miałam wtedy 54 lata. Nie było ze mną tak źle. Ale zawsze byłam druga. Pierwszy raz w życiu jestem pierwsza!" - mówiła w rozmowie z "Jastrząb Post".

Przed udziałem w "The Voice Senior", Barbara Parzęczewska, zwyciężczyni drugiej edycji, również próbowała swoich sił za granicą. Wystąpiła w niemieckiej wersji programu, a nagranie z jej przesłuchania obejrzano ponad 2,7 miliona razy. Uczestniczka zakończyła jednak swoją przygodę przed finałem.

Polskie akcenty w niemieckim i brytyjskim "The Voice"

W 2023 roku w polskich mediach głośno było o Justynie Chaberek, która zachwyciła jury niemieckiego "The Voice". Tom Kaulitz, oczarowany jej talentem, powiedział: "Whitney miała wiele wspaniałych przebojów i wielu próbowało je śpiewać, ale często z marnym skutkiem. Ty jednak masz wszystko, by je wykonywać". Chaberek zakończyła swój udział na etapie bitew.

W niemieckiej wersji "The Voice Kids" pojawiła się również 10-letnia Idalia Orman-Borucka, córka aktorki Aldony Orman, znanej z serialu "Klan".

W brytyjskim "The Voice" w 2022 roku wystąpiła Amanda Lepusińska, znana z "Must Be The Music". Niestety, żaden z jurorów nie odwrócił fotela podczas jej występu.

Michał Rudaś - przygoda z indyjskim talent show

Michał Rudaś, wokalista i aktor, próbował swoich sił w Indiach, uczestnicząc w 2018 roku w talent show "Dil Hai Hindustani". Produkcja sama zaprosiła go do udziału, jednak ostatecznie nie odniósł sukcesu, a szanse na dalszą karierę w Indiach okazały się niewielkie.

"Jedyna realna opcja dla mnie, by robić coś muzycznego w Indiach, to śpiewanie coverów i koncertowanie na weselach. Szczerze mówiąc, nie interesowało mnie to, więc wróciłem do Polski" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

