Pokazali się w ciuchach sprzed 25 lat. Oto jak zmienili się od tego czasu

David i Victoria Beckham uczcili 25. rocznicę wspólnego życia, odtwarzając swoje ikoniczne stroje z dnia ślubu.

Para podzieliła się zdjęciami na Instagramie, ubrana w purpurowe stroje, które nosili podczas uroczystości w 1999 roku.



Para pierwotnie założyła te stroje na pierwszy taniec do utworu Franka Sinatry "It Had To Be You". Na pamiętnym zdjęciu zobaczyliśmy ich wtedy siedzących na purpurowych tronach z weluru, które stały się symbolem kultury pop lat 90. Mały Brooklyn, który miał wtedy zaledwie cztery miesiące, również miał purpurowy garniturek. Sama słodycz.



David wspomina stroje z zażenowaniem

W dokumencie Netflixa, który ukazał się w zeszłym roku, David wspominał o purpurowych strojach zaprojektowanych przez Antonio Berardiego.

"Próbuję sobie przypomnieć, kiedy zdecydowałem się na purpurowy garnitur, i nie wiem, kiedy to się stało. Myślę, że po prostu poszedłem za sugestią Victorii, ale co myśmy sobie myśleli?" - przyznał z pewnym zażenowaniem.



Tym milszy to ukłon w stronę fanów i dowód na dystans do siebie, że David i Victoria przywdziali te stroje ponownie.