Nicole Scherzinger (sprawdź!) przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".

Scherzinger od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

Nicole Scherzinger zachwyca u boku młodszego partnera

Wokalistka i gwiazda telewizji w ramach kolejnej podróży wybrała się do Australii. Uwagę fanów przykuła zdjęciami w bikini, na których wyglądała znakomicie.



Podczas kolejnego urlopu Scherzinger towarzyszy o 7 lat młodszy partner, były gracz rugby 37-letni Thom Evans. Jurorka i były sportowiec tym samym zaprzeczyli plotkom o swoim rzekomym rozstaniu.

Nicole Scherzinger i Thom Evans - para idealna?

44-letnia gwiazda poznała się z nim na planie celebryckiego "X Factora". Były reprezentant Szkocji wziął udział w tym programie jako członek grupy Try Star, z którą zajął ostatecznie piąte miejsce.

"Jest moim partnerem w zbrodni, moim najlepszym przyjacielem... Kocham się z nim śmiać, jesteśmy żartownisiami. Razem się śmiejemy, tańczymy, śpiewamy i gotujemy" - mówiła w 2020 roku.



"Jest mężczyzną mojego życia, mężczyzną z moich snów... Chcę mieć z nim dzieci w odpowiednim czasie. (...) Zawsze chciałam założyć rodzinę" - opowiadała.

Scherzinger buduje dom na Hawajach. To jej marzenie

Scherzinger często podróżuje, jednak jej stałym punktem wypraw są jej rodzinne Hawaje, gdzie buduje swój wymarzony dom.

"Niedawno kupiłam działkę na Hawajach, którą pokazałam moim dziadkom i rodzicom - byli zachwyceni" - powiedziała gwiazda w "The Times".



"Płakałam oglądając różne zdjęcia i filmiki, myśląc, że mogę tylko o tym pomarzyć. Teraz zbuduje swój dom marzeń, którym będę mogła dzielić się ze swoją rodziną. To wiele dla mnie znaczy" - dodała piosenkarka.