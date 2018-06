Pogrzeb XXXTentaciona. Fani we łzach pożegnali rapera

27 czerwca odbyła się ceremonia pogrzebowa 20-letniego rapera XXXTentaciona. Na uroczystości pożegnalnej pojawiły się tysiące fanów.

Fani pożegnali XXXTentaciona /Jason Koerner /Getty Images

Do tragedii doszło 18 czerwca, gdy XXXTentacion wychodził ze sklepu z motocyklami i kierował się do swojego samochodu.



Gdy na miejscu pojawiła się policja, 20-latek nie dawał oznak życia. Przewieziono go do szpitala, jednak lekarze stwierdzili tam zgon z powodu odniesionych ran.

Raper zginął podczas napadu rabunkowego. Jeden z napastników - Dedrick Williams - został aresztowany przez policję bez możliwości wyjścia za kaucją. Prowadzący sprawę detektyw John Curcio stwierdził, że główny podejrzany oraz jego wspólnik obrali za cel rapera i podążali za nim aż do sklepu z motocyklami.

Pogrzeb XXXTentaciona odbył się 27 czerwca na stadionie Florida Panthers. Trumna podczas uroczystości była otwarta, a fani mogli oddać hołd swojemu idolowi.



Podczas ceremonii nie mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń, którymi można nagrywać materiały wideo.

Amerykańskie media informują, że aby pożegnać rapera, trzeba było stać w kilkugodzinnej kolejce.

Jahseh Dwayne Onfroy (tak brzmiało prawdziwe nazwisko rapera) karierę rozpoczynał wrzucając swoje numery do serwisu Soundcloud. Pierwszy hit "Look At Me" (70 mln wyświetleń) nagrał w 2015 roku, gdy miał 17 lat. Dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi XXX stał się jednym z głównych przedstawicieli SoundCloud rapu.

Zdobywający coraz większą popularność raper zadebiutował płytą "17" w 2017 roku (dotarła do drugiego miejsca na liście najlepiej sprzedających się wydawnictw Billboardu). Drugi album rapera - "?" - w marcu tego roku trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów (w pierwszym tygodniu rozeszło się 106 tys. egzemplarzy). Krążek promowały single "Sad!" (ponad 179 mln odtworzeń) i "Changes" (ponad 128 mln).



Budzący spore kontrowersje w środowisku Amerykanin miał problemy z prawem (kilkakrotnie trafiał do aresztu, m.in. za napaść z udziałem broni), bo czekał na proces w sprawie napaści na swoją byłą dziewczynę, która była wówczas w ciąży. Już jako nastolatek trafił do zakładu poprawczego.

