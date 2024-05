Media społecznościowe pełne są fałszywych kont gwiazd, za pośrednictwem których oszuści próbują wyłudzać różne sumy pieniędzy od fanów. Większość z nich, nie daje się na to nabrać, jednak zdarza się, że oszustwo trafi na podatny grunt.



Tym razem fanów przed wyłudzającymi pieniądze osobami przestrzegł Joe Elliott, wokalista grupy Def Leppard. Muzyk na koncie zespołu na Instagramie opublikował nagranie, w którym oświadczył, że nie potrzebuje nikogo pieniędzy i nikogo nie prosi o żadne kwoty w mediach społecznościowych.

"Ani Joe Elliott, ani Def Leppard , ani nikt związany z zespołem, nigdy nie napisze do was z prośbą o pieniądze. Proszę nie wchodźcie w interakcję z tymi profilami. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby blokować te konta, ale oszuści coraz skuteczniej kradną pieniądze fanom. Nie dajcie się nabrać!" - czytamy.

Joe Elliot nie kryje oburzenia. "Paskudni oszuści"

"To naprawdę zaczyna mnie wkurzać, bo wyciągają pieniądze od ludzi. (...) Nie mam zamiaru się chwalić, ale nie potrzebuję waszych pieniędzy. Nigdy nie poprosiłbym was o kasę, nawet gdybym się rozwodził lub odpadłaby mi noga lub potrzebowałbym szklanego oka. To jakaś kompletna bzdura. Proszę uważajcie i pamiętajcie, że nikogo nie oszukuję. Każda wiadomość o tym, że chcę z tobą wyjść, rozwodzę się lub zawalił mi się dom, to brednie" - komentował Joe Elliott.

"To nie tylko mój problem. Są setki ludzi, pod których oszuści się podszywają. To nie jest w porządku. Nie dajcie się nabrać tym paskudnym oszustom, bo technologia pozwala im na coraz więcej" - podsumował.

Fala wyłudzeń "na gwiazdy rocka". Grzegorz Skawiński przestrzegał fanów

Przypomnijmy, że w tym roku przed działaniami oszustów przestrzegał m.in. Grzegorz Skawiński. Ten również apelował do fanów oraz myślał o zgłoszeniu sprawy na policję.

"Cześć, mam ważny komunikat. Ostatnio w sieci pojawiło się bardzo dużo fałszywych kont, które podszywają się pode mnie, wysyłając wiadomości tekstowe i głosowe ze spreparowanym przez sztuczną inteligencję moim głosem. Zwracam się do was z ogromną prośbą o nielajkowanie podejrzanych profili, nienawiązywanie z nimi kontaktów, a broń Boże, nie wysyłajcie pieniędzy i nie podawajcie danych kont bankowych. Nie bądźcie łatwowierni, bądźcie czujni" - stwierdził.