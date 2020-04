Płyta Viki Gabor w drodze. Wokalistka potwierdza

Singel "Getaway" to dopiero przedsmak tego, co szykuje Viki Gabor. Wokalistka w "Pytaniu na Śniadanie" potwierdziła doniesienia, że szykuje debiutancką płytę, a usłyszeć mamy ją już niedługo.

Viki Gabor o nowym singlu i płycie opowiedział w "PNŚ"

"Getaway" (sprawdź!) to kolejny singel Viki Gabor po "Superhero" (posłuchaj!) i "Ramię w ramię" (zobacz klip!), który ma szansę zawojować listy przebojów.

"Ten utwór jest dla mnie niezwykły. Od momentu, kiedy usłyszałam go po raz pierwszy, wiedziałam że będę chciała żeby każdy go znał! Praca na planie teledysku była niezwykła przygodą, od wylotu do Los Angeles, aż po pokój, w którym kiedyś przebywała Beyonce! Moje marzenia się spełniają, teledysk jest dokładnie taki jak bym chciała i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Pamiętajcie, zawsze jest dobry czas na spełnianie swoich marzeń!" - mówi Viki o swoim nowym singlu.

Jednym z autorów "Getaway" jest Fridolin Walcher, producent hitu Zary Larsson "Lush Life" oraz singla Chainsmokers "Takeaway". Teledysk do singla powstał w lutym w słonecznym Los Angeles, w Four Aces Movie Ranch - lokalizacji znanej m.in. z teledysku "Telephone" Beyonce i Lady Gagi.



Podczas rozmowy z w "Pytaniu na Śniadanie" Marcelina Zawadzka zapytała Viki Gabor o dalsze plany oraz o to, czy planuje płytę. Wokalistka udzieliła odpowiedzi, która zadowoli fanów.

"Komponujemy w domu. Mam już kilka piosenek. Bardzo bym chciała, aby znalazły się na płycie, bo myślę, że są naprawdę dobre. Siedzę w domu, mam na to czas, więc dużo piszę - wyjaśniła.

"Mogę powiedzieć, że [płyta] ukaże się już za niedługo. Nadal szykujemy materiał" - dodała Viki.

Przy okazji prowadzący postanowili zapytać o to, jak obecnie Viki radzi sobie z e-lekcjami.

"Codziennie oprócz lekcji, mamy też fizyczne zajęcia, które trzeba robić. Generalnie jest ok" - mówiła i przyznała, że tęskni za tradycyjną formą spotkań ze znajomymi.

Przypomnijmy, że Viki Gabor sławę zdobyła dzięki zwycięstwu w zeszłorocznym konkursie Eurowizji Junior, który wygrała z piosenką "Superhero". Wcześniej triumfowała w "Szansie na sukces" oraz była uczestniczką programu "The Voice Kids" (drużyna Tomsona i Barona).