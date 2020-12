Playboys: Zobacz teledysk "Moja twoja"

Tuż przed końcem roku nowy teledysk "Moja twoja" wypuściła discopolowa grupa Playboys.

Na czele grupy Playboys stoi Kuba Urbański /Tricolors /East News

Dotychczasowe teledyski grupy Playboys zdobywały po kilkanaście-kilkadziesiąt mln odsłon. Największą popularnością - ponad 43 mln - cieszy się klip "Lejde" (sprawdź!).

Wideo "Disco Polo Life" - odcinek 1476 (Disco Polo Music/Ipla)

Na czele zespołu z Radomia stoi wokalista Jakub Urbański.

Za teledysk "Moja twoja" odpowiada ekipa Allinteractive Films. Zdjęcia do klipu były kręcone w połowie grudnia w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Główną rolę zagrała Gabriela Mikołajczuk, która w przeszłości wystąpiła już w teledysku "Tylko ty" (prawie 30 mln odsłon) grupy Playboys.

"Trzeba jednak zaznaczyć, że są to zupełnie dwa różne utwory. Tym razem przygotowaliśmy piosenkę, która spokojnie zagwarantuje najlepszą zabawę w sylwestra i podczas karnawału. Wiemy co dzieje się w Polsce i na świecie, ale trzeba trochę odskoczni od tego wszystkiego, dlatego postanowiliśmy nie wydawać spokojnego kawałka, a wręcz przeciwnie, zachęcić wszystkich do zabawy i do chwili zapomnienia o tych trudnych czasach - mówi Jakub Urbański.

Clip Playboys MOJA TWOJA

