Pirate Queen na seansie spirytystycznym w nowym singlu "Ghosts"

"Ghosts" to, po wypuszczonym w listopadzie 2023 roku "Pirates From The Sea", drugi singel z pierwszej płyty Pirate Queen, której premierę zaplanowano na 23 lutego nakładem szwedzkiej Despotz Records.

Singlowi "Ghosts", który trafi na rynek już w piątek 19 stycznia, towarzyszy teledysk, który nakręcono w nawiedzonym hotelu w Hiszpanii.

"To pełna dramatyzmu i grozy kompozycja konceptualna opowiadająca o seansie spirytystycznym, podczas którego pięć dam przywołuje demoniczne pirackie duchy. Teledysk nagrano w nagradzanym hotelu grozy Insomnia w górach Katalonii. To jedyny hotel na świecie, w którym każdy pokój jest escape roomem, gwarantując podczas pobytu nieprzespane noce" - czytamy w notce informacyjnej.

Reklama

Pirate Queen - kim są?

Przypomnijmy, że według krążącej po morzach legendy, Pirate Queen to pierwszy w pełni żeński, piracki zespół metalowy z Trójkąta Bermudzkiego, który tworzą wokalistka Jej Wysokość Maria Aurea Piracka Królowa w randze admirałki floty, gitarzystka Destiny Grieflord w randze kapitanki, basistka Luna Lyss Shin w randze wiceadmirałki, gitarzystka Victoria Pearl Fata-Morgana w randze admirałki oraz perkusistka Raindrop Oceanus w stopniu komandor porucznik.

Pod względem stylistycznym muzyka morskich wilczyc z Pirate Queen to połączeniem szlachetnego power metalu z elementami symfonicznego grania, fantastyki i pirackich opowieści.



Teledysk do tytułowego utworu z longplaya "Ghosts" Pirate Queen możecie zobaczyć poniżej: