Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Faktem" podkreśla, że jego syn celowo utrzymywał w tajemnicy informację o swoim rozwodzie.

"Jak się nie chce czegoś rozgłaszać, to nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, że to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, że ma nową panią. Jak się chce być dyskretnym, to można" - podkreśla ojciec Piotra Cugowskiego .

Były wokalista Budki Suflera ujawnił, że miał już okazję poznać nową ukochaną trenera "The Voice Senior" .



Piotr Cugowski rozwiódł się w tajemnicy. Kim jest jego nowa narzeczona?

"Poznałem jego nową narzeczoną, oczywiście, w końcu siłą rzeczy muszę poznać" - powiedział Cugowski senior.

Nową wybranką jest Karolina - lekarka internista i nefrolog.

"Ja się zajmuję rozrywką, tak że jestem 'lekarzem dusz', a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem" - zdradził Piotr Cugowski w "Pytaniu na śniadanie".



Piotr Cugowski poślubił dziennikarkę telewizyjną Elizę Tokarczyk w 2008 r. Para doczekała się syna - Piotra Juniora (ur. 2011).

Chłopak pojawił się ze swoim ojcem w teledysku do akustycznej wersji piosenki "Takich jak my nie znał świat".

To utwór pochodzący z debiutanckiego albumu "40", wydanego w październiku 2019 roku (dokładnie w 40. urodziny syna Krzysztofa Cugowskiego).