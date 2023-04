O zmianach w tekstach piosenek informuje "Vanity Fair". Korekt dokonano w utworach "Kiss the Girl" oraz "Poor Unfortunate Souls" (w polskiej wersji językowej to "Całuj ją" oraz "Wyznanie Urszuli"). "Dokonaliśmy pewnych zmian słów w utworze 'Całuj ją', bo ludzie zrobili się bardzo wrażliwi na myśl o tym, że książę Eryk jest tam zmuszany do pocałowania Ariel" - ujawnił Alan Menken, który razem z Howardem Ashmanem skomponował oryginalną ścieżkę dźwiękową "Małej syrenki". W przypadku fabularnego remake'u Menken połączył siły z Linem-Manuelem Mirandą ("Hamilton").

Reklama

Z podobnych przyczyn zmieniono też tekst piosenki "Wyznanie Urszuli". Chodzi o fragment, w którym w oryginalnym filmie pada następująca kwestia: "Mężczyźni tam nie lubią klekotania/ Plotkarstwo ich właściwie nudzi dość/ Oczekuje się od pań, żeby oszczędzały krtań/ Lepiej milczeć niż bez sensu palnąć coś" (tłum. Marek Robaczewski).

Wideo youtube

"Dokonaliśmy też poprawek w utworze 'Wyznanie Urszuli', w zdaniach, które mogą sugerować młodym dziewczynom, że nie powinny mieć własnego zdania. Choć z fabuły jasno wynika, że Urszula wyraźnie manipuluje Ariel, by oddała jej swój głos" - wyjaśnił Menken.

Kompozytor nie poinformował jednak, jakie brzmią nowe słowa wspomnianych wyżej piosenek. Aby się tego dowiedzieć, trzeba będzie poczekać na majową premierę filmu "Mała syrenka". Wiadomo już jednak, że duża część widzów nie jest zadowolona z tego, że postanowiono poprawić oryginalne teksty. "O ile zmiany w 'Całuj ją' mają sens, to w 'Wyznaniu Urszuli' są wyjątkowo głupie. Urszula to czarny charakter. Dlaczego ktoś zły miałby sobie zawracać głowę polityczną poprawnością?" - czytamy w jednym z wielu komentarzy na ten temat.

Fabularną wersję "Małej syrenki" zrealizował Rob Marshall ("Chicago") według scenariusza napisanego przez Davida Magee. W rolach głównych, oprócz wcielającej się w rolę tytułową Halle Bailey, wystąpili też Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay oraz Noma Dumezweni.