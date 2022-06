Według doniesień The Sun, muzycy Pink Floyd zdecydowali już o sprzedaży praw, ale chcą uzyskać za nie co najmniej 500 milionów dolarów. Byłaby to jedna z najwyższych tego typu transakcji - Bob Dylan w dwóch oddzielnych transakcjach za swoje utwory zarobił ok. 400 mln dolarów.

W skład praw nie wchodzą same utwory i ich teksty czy muzyka, ale także prawa do tworzenia towarów powiązanych z zespołem, logo i tym podobnych. Prawdopodobnie o katalog walczą teraz Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment i BMG.

Clip David Gilmour Comfortably Numb (With Bob Geldof)

Wysoka kwota, jakiej spodziewają się za nagrania nie może dziwić - albumy "Dark Side of The Moon" oraz "The Wall" są jednymi z najpopularniejszych w historii rocka, a czasem nazywa się ich w ogóle definicją progresywnego rocka tamtych czasów. W samych Stanach Zjednoczonych Pink Floyd sprzedało 75 milionów płyt, co plasuje ich na 10. miejscu wśród wszystkich artystów.

Choć na świecie zaczął się kryzys, to nadal inwestycja w muzyczne katalogi zdaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem z powodu rosnącego wciąż popytu na utwory. Z pewnością już wkrótce prawa do muzyki Pink Floyd znajdą nowego właściciela.

Na przeszkodzie może stanąć jedynie relacja z Rogerem Watersem, który był głównym tekściarzem i kompozytorem pierwszych utworów, a także niemal w całości napisał wspomniane "Dark Side of The Moon". Od czasu odejścia basisty z zespołu w 1985 roku, jego relacje z gitarzystą Davidem Gilmourem są, lekko mówiąc, nienajlepsze.



Zespół Pink Floyd tworzyli Syd Barrett, Nick Mason, Rick Wright i Roger Waters. Po dwóch latach działalności Barrett został usunięty, a jego miejsce zajął Gilmour. Tak ukształtował się najsłynniejszy skład grupy, w którym osiągali największe sukcesy.