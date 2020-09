Paulina Sykut-Jeżyna w różnych kolorach. Kiedy start programu "Moje disco, moje wszystko"?

26 września na antenę Polsatu i Disco Polo Music powróci trzecia seria programu "Moje disco, moje wszystko", która prowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.

Paulina Sykut-Jeżyna jest też współprowadzącą "Dancing Wuth the Start. Taniec z gwiazdami"

"Muzyka, taniec, śpiew i świetni ludzie" - podkreśla Paulina Sykut-Jeżyna, która już nie może się doczekać premierowych odcinków nowej serii.

Prezenterka i jedna z najpopularniejszych dziennikarek Polsatu na swoim Instagramie pokazała kilka ujęć z planu, prezentując się w różnokolorowych kreacjach.

"Moje disco, moje wszystko" to program, w którym widzowie mogą poznać historie największych gwiazd disco polo.

W poprzednich dwóch edycjach pojawili się m.in. Łobuzy, Boys, Fanatic, Top One, Skaner, Weekend, Mejk, Voyager, Czadoman, Power Play, Exaited, Shantel, Luka Rosi, Effect czy Bayera.

