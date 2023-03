Patrycja Markowska "wstaje z kolan" po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. "Pobiegnę w stronę słońca"

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli w związku przez niemal piętnaście lat. Owocem ich związku jest syn, Filip, który jest dla obojga najważniejszy. W ostatnich miesiącach głośno było na temat problemów pary, która od dłuższego czasu przechodziła kryzys. Ostatecznie zdecydowali się rozstać.



Już kilka lat wcześniej para próbowała ocalić swoją relację w ramach terapii. "Nauczyła mnie, że gdy coś idzie nie tak, nie muszę się za to biczować. Nawet jeśli popełnię błąd, mój świat się nie zawali" - mówiła wówczas wokalistka w programie Krzysztofa Ibisza.

Patrycja Markowska "wstaje z kolan" w utworze "Jestem"

Teraz Patrycja prezentuje teledysk do piosenki "Jestem" . To ostatni singel promujący wydaną w maju 2022 r. płytę "Wilczy pęd". W tekście nie brak nawiązań do trudnego czasu w osobistym życiu piosenkarki.

Klip do nowego singla został spontanicznie nagrany przez przyjaciela Patrycji - Łukasza Urbańskiego, znanego stylisty fryzur i fotografa. Wideo powstało na wyspie Koh Samui w Tajlandii.



Clip Patrycja Markowska Jestem (Lyric Video)

- Im więcej mam zaufania do ludzi, takiej radości z życia, to to wszystko wraca. Jedyne czego bym sobie życzyła, to żeby pielęgnować w sobie ten "wilczy pęd", żeby nie gorzknieć. Każdy dostaje od życia milion ciosów i wszyscy są napięci, zdenerwowani przez czas pandemii, a teraz wojny. Dlatego myślę, że warto pielęgnować w sobie ten "wilczy pęd", czyli życiową radość - opowiadała Patrycja Markowska w rozmowie z Mateuszem Kamińskim z Interii.



Z płyty "Wilczy pęd" wcześniej na single trafiły utwory "Wilczy pęd", "Na zakończenie dnia" z Dawidem Karpiukiem z grupy Dziwna Wiosna , "Aż do rana" w duecie z Robertem Gawlińskim , "Kieszenie" wraz z Grzegorzem Markowskim i "Bezczas".

Ten materiał wokalistka będzie promować podczas trasy obejmującej 12 koncertów w całej Polsce. Nie zabraknie muzycznych gości.

