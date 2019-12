Patrycja Markowska w "Ameryka Express 2": Kim jest Żaneta Lubera?

Poznaliśmy obsadę drugiej edycji programu "Ameryka Express". Jedną z uczestniczek jest Patrycja Markowska, której towarzyszyć będzie inna wokalistka, jej podopieczna z "The Voice of Poland" - Żaneta Lubera.

Patrycja Markowska będzie jedną z gwiazd "Ameryka Express 2" /Piotr Fotek / Reporter

Pierwsze dwie edycje show pokazywanego przez TVN odbywały się pod tytułem "Azja Express".

Reklama

Jesienią 2018 r. ekipa przeniosła się do Ameryki Południowej, przez co program zmienił nazwę na "Ameryka Express".

Jedną z gwiazd kolejnej edycji będzie wokalistka Patrycja Markowska, która wystąpi w parze ze swoją przyjaciółką Żanetą Luberą.

Poza tym w programie (emisja wiosną 2020 r.) pojawią się Grażyna Wolszczak z synem Filipem Sikorą, Paweł Deląg z Dariuszem Lipką, Karolina Pisarek z przyjaciółką Martą Gajewską-Komorowską, Małgorzata Heretyk z Ernestem Musiałem, Iwona Benjamin wraz z mężem Reggie, bracia Grzegorz i Rafał Collins oraz Marcin "Różal" Różalski z Bartoszem Fabińskim. Prowadzącą została Daria Ładocha, zwyciężczyni "Agent - Gwiazdy 2", która zastąpi w tej roli Agnieszkę Woźniak-Starak.



Szeroka publiczność poznała Żanetę w drugiej edycji "The Voice of Poland" (2013). Wokalistka trafiła do drużyny właśnie Patrycji Markowskiej, która mocno ją wspierała w trakcie programu, doprowadzając do półfinału. Część internautów zarzucała wówczas Markowskiej, że promuje swoją koleżankę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żaneta Lubera: Robiłam straszne problemy Interia.tv

W 2016 r. Żaneta przypomniała się w 11. edycji "Must Be The Music". Pochodząca z Krakowa wokalistka wraz z zespołem zaprezentowała własny utwór "Na zabój" z szykowanej płyty.

"To jest w tej chwili modne, z takim klimatem, takim śpiewem" - oceniła wówczas Kora. "Dobry wokal, dobrze zagrane, ogólne wrażenie pozytywne" - chwaliła Elżbieta Zapendowska.

Zdjęcie Żaneta Lubera wystąpi z Patrycją Markowską w "Ameryka Express 2" / Gerard / Reporter