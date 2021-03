"Patoreakcja": Mata opisuje szał po "Patointeligencji" i atakuje TVP oraz Jacka Kurskiego

Do sieci trafił nowy numer Michała Matczaka, czyli Maty. Raper "Patoreakcją" podsumowuje, co działo się po publikacji jego pierwszego singla "Patointeligencja".

Mata w teledysku "Patoreakcja"

"Patointeligencja" ( sprawdź! ) był pierwszym singlem promującym debiutancki album Maty "100 dni do matury". Numer w sieci pojawił się 11 grudnia 2019 roku. Teledysk nakręcono przed jedną z najbardziej elitarnych szkół średnich w Polsce - Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie.

"Debiut Maty przybliża klimat szkolnych lat. Nawiązuje on do czasów beztroskich a zarazem pełnych wyborów, wątpliwości i odkrywania samego siebie. Wspomnienia wraz z całą paletą emocji stanowią trzon płyty i są największą inspiracją dla Maty. Na płycie aż kipi od retrospekcji, a wszystko łączy się z charakterystyczną dla autora autoironią i dystansem do siebie i świata. Mata dotyka również cięższych tematów. Porywa się na obalenie mitu grzecznych chłopców z dobrych domów i rzuca na ich wyidealizowany obraz zupełnie nowe spojrzenie" - można było przeczytać w opisie numeru.

Utwór opowiadający burzliwe losy dzieciaków z dobrych domów ( sprawdź tekst! ) błyskawicznie obiegł sieć, a komentowali go dziennikarze polityczni, celebryci i politycy. O utworze i jego przekazie dyskutowano m.in. w "Wiadomościach TVP", gdzie próbowano połączyć utwór z działalnością ojca Maty - profesora prawa Marcina Matczaka.



Clip Mata Patointeligencja

Wśród komentujących znaleźli się m.in. Peja, Jakub Żulczyk, Krzysztof Bosak, Kayah i Jarosław Jakimowicz, który stwierdził, że posłałby Matę do wojska.

"W tym tygodniu, w którym Olga Tokarczuk odebrała Nobla, Mata nagrał najlepszy polski tekst kultury, jaki słyszałam od dawna" - przyznała Małgorzata Halber.

"To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku 'patointeligencji'.... A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego..." - napisała na Twitterze, była posłanka, i sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Do całego zamieszania wokół "Patointeligencji" Mata odniósł się w nowym utworze "Patoreakcja" ( sprawdź! ). Numer wyprodukował Trooh Hippi. W teledysku pojawili się Solar, Białas, Kuba Wojewódzki oraz Marta Linkiewicz. Lektorem klipu został Tomasz Knapik.

W utworze Mata odnosi się zarówno do komplementów, jak i do krytyki. Krystynie Pawłowicz wypomniał, że wzięła wszystko zbyt dosłownie, Jakimowiczowi, że jego syn obraca się w tym samym środowisku.



Clip Mata Patoreakcja

Raper odniósł się również do ataków na jego ojca w TVP.

"A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek. A to co robię jest moim wyborem I sam za to kiedyś odpowiem" - nawija Mata, a chwilę później w wulgarny sposób odnosi się do Jacka Kurskiego.

"Patointeligencja" na Youtube wykręciła ponad 45 milionów wyświetleń w 15 miesięcy. "Patoreakcja" w nieco ponad godzinę po premierze miała już ponad 400 tys. wyświetleń.