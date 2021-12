Paganizer: Posłuchaj utworu z nowej płyty "Beyond The Macabre"

"Beyond The Macabre", świeży longplay szwedzkich deathmetalowców pod wodzą niestrudzonego Roggi Johanssona (wokal / gitara), najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne na początku 2022 roku.

Jego wydaniem zajmie się indyjska Transcending Obscurity Records. "Przygotujcie się na miażdżącą czerep młóckę w klasycznym stylu Paganizer" - czytamy na oficjalnej stronie grupy.

Autorem okładki jest hiszpański artysta Juanjo Castellano Rosado.

Nowy album Paganizer pilotuje właśnie opublikowany numer "Down The Path Of Decay". Możecie go sprawdzić poniżej:

