Oto festiwalowy hymn wszech czasów. Uczestnicy Woodstocku zdecydowali

Pochodząca z Wodzisławia Śląskiego grupa Tabu kilkukrotnie występowała na Przystanku Woodstock (obecnie pod nazwą Pol'and'Rock Festival ). Rozbujana twórczość ekipy przypadła do gustu festiwalowiczom, którzy przyznali im Złotego Bączka za występ na Scenie Folkowej w 2014.

W ostatnich 12 miesiącach fani mogli głosować na Festiwalowej Liście Przebojów i w ten sposób wybrali utwór wszech czasów imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka. Propozycje mogli zgłaszać sami słuchacze, którzy raz w tygodniu oddawali głosy na wybrany numer spośród 30 piosenek. Przez cały czas trwania plebiscytu oddano ponad 12 tys. głosów.

Pol'and'Rock Festival: Wybrano utwór wszech czasów

To właśnie słuchacze zdecydowali, że tytuł "festiwalowego utworu wszech czasów" otrzymała piosenka "Jak dobrze cię widzieć" Tabu ( sprawdź! ). Nagranie pochodzi z wydanej w 2012 r. płyty "Endorfina". Dotychczasowy dorobek grupy zamyka album "Lunapark" z 2023 r., na którym gościnnie pojawili się Mesajah, Lena Romul i Damian Syjonfam.

"Dziękujemy woodstockowicze i wszyscy ludzie. Wy wiecie" - skomentowali wyniki muzycy grupy Tabu.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tabu Jak dobrze cię widzieć

Po ogłoszeniu wyników plebiscytu fani w komentarzach domagają się, żeby Tabu pojawiło się na tegorocznej, 30. edycji Pol'and'Rock Festival. Dotychczas organizatorzy jubileuszowej odsłony ujawnili, że w Czaplinku (1-3 sierpnia) zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake i rodzinne trio z Meksyku - The Warning. Polską gwiazdą będzie Kasia Kowalska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pol'and'Rock Festival 2023: co robić na festiwalu? Można na przykład wziąć ślub! INTERIA.PL

Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W ubiegłym roku w Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).