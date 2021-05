"Ostre pytania - Będzie bang!": Power Boy i miłość na pokaz

Co zdradził Power Boy w nowym programie stacji Disco Polo Music - "Ostre pytania - Będzie bang!"? Zobaczcie sami!

Pod pseudonimem Power Boy kryje się Artur Suchcicki /Jan Bielecki /East News

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostre pytania - Będzie bang" z Power Boy: Jak wygląda kac po weselu na Podlasiu? Disco Polo Music

Jednym z nowych programów są "Ostre pytania - Będzie bang!" (sobota, godz. 15:00).

Gwiazdy disco polo zmierzą się z pytaniami Kasi Morawskiej, która wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. "Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG!" - zapowiadają twórcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostre pytania - Będzie Bang" z Power Boy: Nieraz byłem zakochany Disco Polo Music

W najnowszym odcinku pojawi się Power Boy. Pod tym pseudonimem występuje Artur Suchcicki, na co dzień strażak Państwowej Straży Pożarnej.

Po trzech latach służby postanowił zostać wokalistą disco polo. "U mnie to pojawiło się nagle. Z dnia na dzień zająłem się tą muzyką, z którą nigdy wcześniej nie byłem związany" - mówił w "Fakcie" Power Boy.

Do największych przebojów wokalisty należą "Perfekcyjna" (22 mln odsłon), "Księżniczka" (22 mln), "Moja ex", "Serc uwodzicielka", "Ubrana we wstyd", "Super lala", "VIP Room", "Miłość na pokaz" czy "Nie świruj mała".