Tegoroczna gala Oscarów zostanie zapamiętana z powodu jednego wydarzenia - Will Smith w czasie przemowy Chrisa Rocka spoliczkował go, za dość niesmaczny żart w stronę Jady Pinkett Smith, żony aktora. Niedługo później Smith odebrał statuetkę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina".

Mimo tego, że po tym wydarzeniu atmosfera imprezy nieco się popsuła, to poprowadzono galę do końca. Wśród zwycięzców statuetek byli także m.in. Billie Eilish i Finneas, Hans Zimmer, Jessica Chastain, czy film "CODA". W kategorii "Najlepszy film" nagrodę wręczała Lady Gaga, w tym roku pominięta w konkursie po swojej wybitnej roli w filmie "Dom Gucci". Na scenie towarzyszyła jej dawno niewidziana Liza Minnelli - córka słynnej Judy Garland, a także jedna z najsłynniejszych aktorek musicalowych.

W ostatnich latach bardzo rzadko pojawiała się publicznie, a niektórzy zastanawiali się, jaki jest stan zdrowia gwiazdy. Na scenę wyjechała na wózku inwalidzkim, widać było, że z trudem buduje zdania. W pewnym momencie jąkała się, pogubiła się też w scenariuszu, który trzymała w dłoniach, ale z odsieczą przyszła jej Lady Gaga. Niektórzy fani w sieci piszą, że wspólne pojawienie się na scenie Gagi i Minnelli było jednym z najpiękniejszych momentów gali od lat.

Liza Minnelli usłyszała wielkie owacje na stojąco od publiczności zgromadzonej w Dolby Theatre, a gdy ponownie nie mogła odnaleźć się w tym, co aktualnie działo się na scenie, Gaga zapewniła ją, że jest przy niej i nad wszystkim panuje. Niemal cały czas trzymała ją za rękę. "Roztopiły moje serce" - w takim tonie utrzymane są komentarze po występie.

Poza tym widać było, że aktorka próbuje podnieść się z wózka, jednak z wielkim trudem - Gaga powstrzymywała ją przed tym. Można było też zaobserwować, jak dłonie i nogi Minnelli trzęsą się.

Tak jak obstawiało większość fanów konkursu, bezapelacyjnym zwycięstwem w kategorii "Najlepsza piosenka" cieszyli się Billie i jej brat Finneas. To już kolejny raz, gdy piosenka z filmu o Jamesie Bondzie zdobywa nagrodę - ostatnio została wręczona Samowi Smithowi w 2016 roku za "Writing's On The Wall", a wcześniej Adele za "Skyfall".

Za ścieżkę dźwiękową do filmu "Diuna" został doceniony Hans Zimmer. To druga, po "Królu Lwie" statuetka jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Gwiazdor jest w trakcie trasy koncertowej po Europie, dlatego nie pojawił się na gali osobiście. Hans Zimmer wkrótce wystąpi także w Polsce - zagra w Atlas Arenie w Łodzi (14.04) oraz Tauron Arenie Kraków (21.04).