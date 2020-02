Oscary 2020: Niespodziewany występ Eminema podczas gali

Gala rozdania Oscarów 2020 już za nami. Niespodziewanie na scenie wystąpił Eminem.

Eminem wystąpił podczas gali rozdania Oscarów /KEVIN WINTER/Getty AFP/East News / East News

W tym roku Oscary - najbardziej prestiżowe nagrody świata filmowego - wręczono po raz 92. Ceremonia jak zawsze odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles.

Stonowaną atmosferę gali przerwał występ Eminema. Amerykański raper zaprezentował utwór "Lose Yourself", który stanowił ścieżkę dźwiękową do filmu "8 mila". Właśnie za ten utwór Eminem w 2003 roku dostał Oscara.

Pojawienie się rapera było zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale również dla gwiazd zebranych w Dolby Theatre.

Do ostatniej chwili występ Eminema był ukrywany, a w kontrakcie pojawił się zapis, że jeśli do sieci wyciekną informacje o jego planach, nie wystąpi.

Prawie wszyscy zebrani na sali byli zachwyceni występem rapera. Jedynie reżyser Martin Scorsese wydawał się wyraźnie znudzony.



Gdy w 2003 roku utwór "Lose Yourself" został nagrodzony Oscarem, Eminem nie pojawił się na gali. "Tej nocy spałem, po prostu czułem, że nie mam szans na wygraną, ponieważ kiedy usłyszałem, że jestem nominowany, pomyślałem, że to dla aktorów" - tłumaczył.

Zaraz po występie Eminem opublikował post na swoim Twitterze. "Gdybyś miał jeszcze jedną szansę, jeszcze jedną okazję" - zaczął, nawiązując do tekstu swojej piosenki. "Dzięki za zaproszenie. Przepraszam, że zajęło mi to 18 lat" - dokończył.

W połowie stycznia Eminem wydał swój jedenasty album "Music to Be Murdered By". Płyta również nie była wcześniej zapowiadana. Niedługo po niespodziewanej premierze znalazła się na szczycie zestawienia "Billboard 200".