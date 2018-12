Oscary 2019: Kto trafił na krótką listę?

Thom Yorke, Kendrick Lamar i Lady Gaga to artyści, których utwory trafiły na skróconą listę kandydatów do Oscarów 2019.

W poniedziałek 17 grudnia przedstawiono skrócone listy kandydatów do przyszłorocznych Oscarów.

W kategorii najlepsza piosenka oryginalna szanse na statuetkę mają m.in. Thom Yorke z Radiohead za utwór "Suspirium" z filmu "Suspiria", Lady Gaga i Bradley Cooper za piosenkę "Shallow" z obrazu "Narodziny gwiazdy" czy Kendrick Lamar i SZA, którzy stworzyli kawałek "All the Stars" do "Czarnej pantery".

Na skróconą oscarową listę trafiły również utwory Sade, Dolly Parton, Marka Ronsona czy Trove Sivana.

Ostateczne listy nominowanych zostaną ogłoszone 22 stycznia przyszłego roku.



Pełna skrócona lista kandydatów w kategorii najlepsza piosenka:



Willie Watson, Tim Blake Nelson and Willie Watson - "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" ("Ballada o Busterze Scruggsie")

Sampha - "Treasure" ("Beautiful Boy")

Kendrick Lamar and SZA - "All The Stars" ("Czarna Pantera")

Jónsi and Troye Sivan - "Revelation" ("Wymazać siebie")

Dolly Parton - "Girl in the Movies" ("Kluseczka")

Arlissa - "We Won’t Move" ("Nienawiść, którą dajesz")

Emily Blunt - "The Place Where Lost Things Go" ("Mary Poppins Powraca")

Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda - "Trip A Little Light Fantastic" ("Mary Poppins Powraca")

Quincy Jones, Chaka Khan, Mark Ronson - "Keep Reachin’" ("Quincy")

Jennifer Hudson and Diane Warren - "I'll Fight" ("RBG")



Gal Gadot and Sarah Silverman - "A Place Called Slaughter Race" ("Ralph Demolka w internecie")

The Coup and Lakeith Stanfield - "OYAHYTT" ("Sorry to Bother You")

Lady Gaga and Bradley Cooper - "Shallow" ("Narodziny Gwiazdy")

Thom Yorke - "Suspirium" ("Suspiria")

Sade - "The Big Unknown" ("Wdowy")

Pełna skrócona lista kandydatów w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa:

"Anihilacja"

"Avengers: Infinity War"

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarna Pantera"

"BlacKkKlansman"

"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Śmierć Stalina"

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Pierwszy człowiek"

"If Beale Street Could Talk"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"

"Ciche miejsce"

"Player One"

"Vice".