The Kooks zostali dziś ogłoszeni jako kolejni headlinerzy imprezy. Angielski, indie rockowy zespół ma na swoim koncie takie hity, jak: "Naive", "Bad Habit" czy "She Moves In Her Own Way". Pierwszy album "Inside In/Inside Out" rozszedł się na świecie w ponad 1,5 milionach kopii i spędził pół roku na brytyjskiej liście 20 najpopularniejszych albumów. Poza klasykami zespół zaprezentuje 10 września również materiał z nowej płyty "10 Tracks To Echo In The Dark", która ukaże się pod koniec lipca.

Do ekipy dołączył także norweski duet Röyksopp, czyli Torbjørn Brundtland i Svein Berge, to mistrzowie elektronicznego popu. Do tej pory wydali pięć studyjnych albumów, które odniosły sukces w wielu krajach. Pierwszy album "Melody A.M", który zebrał entuzjastyczne recenzje i zdobył uznanie fanów, został wydany w 2001 roku. Następnie powstały "The Understanding" (2005), "Junior" (2009) i "Senior" (2010). Artyści przyjadą do Warszawy również z najnowszym materiałem "Profound Mysteries", który Berge i Brundtland opisują jako "największe przedsięwzięcie w karierze".

Reklama

Clip Tymek ANIOŁY I DEMONY - FIT. BIG SCYTHE, DEYS (PROD BY MICHAŁ GRACZYK & FANTØM)

Na scenie zobaczymy też polskiego raper, muzyka i autora tekstów. Mowa o Tymoteuszu Buckim, czyli Tymku. Szturmem podbił listy przebojów swoimi imprezowymi kawałkami, takimi jak "Język Ciała" czy "Anioły i Demony", aby w ostatnich latach zaprezentować się z zupełnie innej strony. Na albumie "Odrodzenie" pokazuje, że doskonale odnajduje się w alternatywnej odsłonie.

Artura Rojka nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowany król polskiej muzyki alternatywnej także zaśpiewa podczas ON AIR Festival. Autor tekstów, kompozytor, wokalista i promotor, przez 20 lat związany z zespołem Myslovitz. Laureat wielu nagród, w tym Fryderyka oraz podwójnej platynowej płyty za solowy album "Składam się z ciągłych powtórzeń".

Clip Artur Rojek Bez końca

Rubens na co dzień jest członkiem zespołu Darii Zawiałow. Producent, wokalista, gitarzysta, songwriter, który od wielu lat funkcjonuje w branży muzycznej, to też współtwórca wielu polskich hitów, m.in. "Złoto" Mroza. Jego muzyka to zapis męskich uczuć, co słyszymy m.in. w debiutanckim singlu "Wszystko OK?".

Bilety na festiwal kosztują 269 złotych (bilet jednodniowy). Za karnet na całą imprezę trzeba zapłacić 419 złotych.

ON AIR Festival - pierwsza edycja już we wrześniu 2022 roku

ON AIR to mieszanka klimatu londyńskiego Lovebox i legendarnej Lollapaloozy przeniesiona do tętniącej życiem Warszawy. Ideą festiwalu jest łączenie różnych gatunków muzycznych - od indie rockowych szlagierów, przez pop i hip-hop po muzykę eksperymentalną. W miasteczku festiwalowym nie zabraknie także stref chilloutu, barów z orzeźwiającymi drinkami, foodtrucków z pysznym jedzeniem oraz mnóstwa innych atrakcji.

ON AIR odbędzie się w dniach 9-10 września 2022 na warszawskim Lotnisku Bemowo. Obok wspomnianych wcześniej artystów, na scenie pojawią się także m.in. Tame Impala, Jorja Smith, Celeste, The Comet is Coming, Tash Sultana, Alexandra Savior, Ralph Kaminski i Baasch.

Lokalizacja, czyli Lotnisko Bemowo, gościło już w swojej historii wiele muzycznych gwiazd - Madonnę, Metallikę czy Michaela Jacksona. Na terenie obiektu mieści się około 25 tysięcy osób. "W miasteczku festiwalowym nie zabraknie także stref chilloutu, barów z orzeźwiającymi drinkami, foodtrucków z pysznym jedzeniem oraz mnóstwa innych atrakcji, których szczegóły zdradzimy już wkrótce!" - czytamy w informacji prasowej.

ON AIR Festiwal 2022: Tame Impala jednym z headlinerów

Tame Impala znani z przeboju "The Less I Know The Better" zdobyli popularność na całym świecie, uznawani są za jeden z najważniejszych zespołów na indie-rockowej scenie. Podczas ON AIR Jorja Smith zagra kawałki z jej najnowszego albumu "Be Right Back", wydanego w maju zeszłego roku.

Dawkę eksperymentalnego jazzu z elementami elektroniki zapewni londyńska formacja The Comet is Coming znana ze swojego psychodelicznego brzmienia.

Clip Tame Impala - Elephant

Jedną z gościń festiwalu będzie także Celeste, zwyciężczyni plebiscytu BBC Sound Of 2020 słynie ze swoich wyjątkowych występów na żywo. Brytyjsko-jamajska wokalistka zagra utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Not Your Muse", który ukazał się zimą zeszłego roku.

Multiinstrumentalistka Tash Sultana zaprezentuje w Warszawie one-man show. Zagra zarówno swoje największe hity takie jak "Jungle" czy "Pretty Lady" jak i kawałki ze swojego ostatniego albumu z 2021 roku pt. "Terra Firma". Ralph Kaminski natomiast zagra swoje autorskie piosenki, a także utwory z ostatniej płyty "Kora".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ralph Kaminski o wspólnym utworze nagranym z Patrick The Pan INTERIA.PL

Alexandra Savior, przedstawicielka dream popu, zagra romantyczny koncert, który przywróci wspomnienia o wakacyjnej miłości.

Baasch - jeden z dwóch pierwszych polskich reprezentantów ON AIR pokaże nam tym razem nie sportową, a muzyczną Warszawę, którą wypełnią dźwięki synth-popu i alternatywy ozdobione magicznym wokalem artysty.