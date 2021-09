Ofelia (Iga Krefft) pokazała chłopaka! Kim jest jej partner?

W listopadzie 2019 r. Ofelia (czyli Iga Krefft) wydała debiutancki album "Ofelia". Wcześniej - wiosną 2019 r. - wystąpiła w 11. edycji show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". W programie śpiewająca aktorka wcielała się w m.in. Rihannę, Beatę Kozidrak, Whitney Houston, Lady Gagę, Bruno Marsa, Axla Rose'a (Guns N' Roses) i Eddiego Veddera. Ostatecznie show Polsatu ukończyła na przedostatnim miejscu.

Ofelia (Iga Krefft) pokazała chłopaka! Przystojny?

Piosenkarka, która przyznała jakiś czas temu, że walczy z z depresją najwidoczniej odnalazła szczęście. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie w objęciach mężczyzny. Zakochana wokalistka wyznaje, że spotyka się ze swoim partnerem od pięciu lat, a jego obecność pomogła jej przezwyciężyć różne trudności.

"Moje dotychczas łamane serce zreperował w ciągu tych pięciu lat. Czekałam na niego długo i nie wiem skąd, ale pewnego dnia wiedziałam, że to coś wyjątkowego!" - pisze Ofelia.



Jej fani zareagowali niezwykle żywiołowo - gratulacjami oraz spontanicznymi wypowiedziami. "Urocze!", "Pasujecie do siebie", "Zazdroszczę mega" czy "Wszystkiego dobrego Ofelia" to niektóre z komentarzy jej fanów. "Kiedyś może podzielę się bardziej moimi miłosnymi historiami! Tymczasem kocham go i nie przestanę!" - zakończyła wpis wokalistka.





Ofelia prezentuje nowe utwory

Aktualnie co jakiś czas gwiazda prezentuje premierowe piosenki. 20 września 2021 roku miała miejsce premiera jej najnowszej piosenki "Słony Kiss", w którym Ofelia wciela się w Lisę. Według informacji prasowych poznamy "osiem nowych wcieleń Ofelii", a jest ich akurat osiem, bo znak ten ma symbolizować nieskończoność.



Clip Ofelia Słony Kiss (Lisa)

Z debiutanckiej płyty "Ofelia" sporą popularnością cieszyły się piosenki "Zaraz", "Tu", "Ćma" czy "Dwa słowa". W wydaniu "na żywo" cały materiał dostępny jest w serwisach streamingowych, pod nazwą "Księgi Ofeliowe". Wersje koncertowe Iga Krefft wraz z zespołem zarejestrowała podczas pandemicznej przerwy.