Of Feather And Bone: nowy album "Sulfuric Disintegration" gotowy

Deathmetalowe trio Of Feather And Bone z USA przygotowało trzecią płytę.

Prace nad nowym albumem Of Feather And Bone zakończone /materiały prasowe

Album "Sulfuric Disintegration" zarejestrowano pod okiem Bena Romsdahla w Juggernaut Audio.

Nowy longplay muzyków z Denver w stanie Kolorado zmiksował i poddał masteringowi Arthur Rizk.

Autorem okładki jest australijski artysta Stewart Cole.

Datę premiery w barwach kanadyjskiej Profound Lore Records wyznaczono na 13 listopada (CD, trzy wersje winylowe, cyfrowo).

Z singlem "Entropic Self Immolation" Of Feather And Bone możecie się zapoznać poniżej:

Wideo OF FEATHER AND BONE - Entropic Self Immolation (official audio)

Oto program albumu "Sulfuric Disintegration":

1. "Regurginated Communion"

2. "Entropic Self Immolation"

3. "Noctemnania"

4. "Consecrated And Consumed"

5. "Sulfuric Sodomy (Disintegration Of Christ)"

6. "Baptized In Boiling Phlegm".