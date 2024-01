Inspiracją do powstania "Rain On The Graves" ( sprawdź! ) była wizyta na grobie poety epoki romantyzmu - Williama Wordswortha w Lake District w Wielkiej Brytanii.

Z kolei teledysk powstał w zimowej scenerii Cornwall (Wielka Brytania). Tak jak przy pierwszym singlu "Afterglow of Ragnarok", za reżyserię klipu odpowiedzialny jest Ryan Mackfall, a w głównej roli występuje sam Bruce Dickinson.

Reklama

Clip Bruce Dickinson Rain On The Graves

Longplay "The Mandrake Project" - pierwszy solowy album wokalisty Iron Maiden po 19-letniej przerwie - ujrzy światło dzienne 1 marca nakładem wytwórni BMG. Jak już informowaliśmy, "The Mandrake Project" to także komiks o tym samym tytule, którego współautorami są Bruce Dickinson oraz scenarzysta Tony Lee (autor takich dzieł jak np. "Dr. Who") i rysownik Staz Johnson (rysujący dla kultowego wydawnictwa 2000AD), a okładki wykonał Bill Sienkiewicz. Wydany zostanie w postaci 12 książek, które razem stworzą cykl trzech serii historycznych.

Pierwsza z serii wyjdzie do końca 2024 roku, a pierwsze wydanie pojedynczego komiksu ukazało się 17 stycznia 2024 r. Pierwsze specjalne wydanie kolekcjonerskie wyprzedało się w przeciągu 48 godzin od startu sprzedaży.

Przypomnijmy, że w ramach promocji nowego materiału Bruce Dickinson, jeden z najbardziej uznanych wokalistów w dziejach heavy metalu, ruszy w zakrojoną na szeroką skalę trasę koncertową. Jednym z jej przystanków będzie Mystic Festival w Gdańsku (5-8 czerwca 2024 r.) - Dickinson ze swoim zespołem wystąpi 6 czerwca.

Bruce Dickinson - szczegóły albumu "The Mandrake Project" (tracklista):

1. "Afterglow Of Ragnarok"

2. "Many Doors To Hell"

3. "Rain On The Graves"

4. "Resurrection Men"

5. "Fingers In The Wounds"

6. "Eternity Has Failed"

7. "Mistress Of Mercy"

8. "Face In The Mirror"

9. "Shadow Of The Gods"

10. "Sonata (Immortal Beloved)".

U jego boku na scenie pojawią się gitarzysta Roy Z (pracujący z Dickinsonem od drugiej solowej płyty "Balls to Picasso" z 1994 r.), perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O'Callaghan (m.in. Whitesnake) i klawiszowiec Mistheria.

Dotychczasowy solowy dorobek jednego z najbardziej uznanych wokalistów w historii heavy metalu zamyka szósta studyjna płyta "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.