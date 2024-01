Dotychczasowy dorobek zamyka płyta "Przesłanie" z czerwca 2019 r. To szósty album w dorobku grupy Szymon Wydra & Carpe Diem . Dodajmy, że w 2022 r. zespół z Radomia świętował swoje 30-lecie.

Teraz poznaliśmy premierową piosenkę "To nie koniec". Autorami nagrania są Szymon Wydra (muzyka, tekst), Zdzisław Zabierzewski (tekst), Zbigniew Suski i Jarosław Suski (muzyka).

"Co tu dużo kryć... Od początku się dzieje..." - zdradził Szymon Wydra.

"Mamy świadomość w jak trudnych czasach przyszło nam żyć. Na wschodzie wojna. W Polsce też łatwo nie jest. Utwór 'To nie koniec' jest odpowiedzią na brak nadziei, zwątpienie a często i depresję jaka zatacza coraz większe kręgi w ludzkich sercach. Ta piosenka ma za zadanie przypomnieć nam wszystkim, że trzeba tak żyć, aby każdemu dniu dać szansę na to, aby stał się najlepszym dniem naszego życia. Należy pamiętać, że choćby 'kropla uśmiechu', czy też 'nuta optymizmu' naprawdę jest w stanie zdziałać cuda. Nie wolno również zapominać o miłości, która jest największą istotą człowieczeństwa, a dzięki której można 'przenosić góry' w... nieskończoność. Kochani, pamiętajmy - 'TO NIE KONIEC'" - mówią muzycy.



Zdjęcia do teledysku "To nie koniec" zostały zrealizowane na Cyprze w 2020 r. jeszcze przed wybuchem pandemii.

Kim jest Szymon Wydra?

Przypomnijmy, że szeroka publiczność poznała Szymona Wydrę w 2002 r., kiedy to pojawił się w pierwszej edycji polskiego "Idola" nadawanego w Polsacie. Ostatecznie wokalista z Radomia zajął trzecie miejsce, za Alicją Janosz i Eweliną Flintą.

Do największych przebojów grupy należą utwory "Życie jak poemat", "Bezczas", "Teraz wiem" ( posłuchaj! ), "Pozwól mi lepszy być" ( sprawdź! ), "Jak ja jej to powiem" i "Gdzie jesteś dziś".

