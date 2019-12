Oberschlesien po zmianach: Nowa płyta "III" na Barbórkę

4 grudnia w górnicze święto - Barbórkę - do sprzedaży trafiła płyta "III" śląskiej grupy Oberschlesien.

Oberschlesien po zmianach /materiały prasowe

Pochodząca z Piekar Śląskich grupa, grająca industrial metal, w nietuzinkowy sposób łączy ciężkie brzmienia z rodzimym dziedzictwem gwary śląskiej.

Zespół Oberschlesien w roku 2012 zdobył drugie miejsce w finale czwartej edycji talent show "Must Be the Music. Tylko Muzyka".

W swoich utworach grupa ukazuje przede wszystkim zakorzeniony w zbiorowej świadomości wizerunek Śląska z perspektywy jego mieszkańców.

W lutym 2017 r. doszło do rozłamu - większość muzyków postanowiła opuścić Marcela Różankę, perkusista, lidera, kompozytora i autora tekstów. Utworzyli oni nowy zespół pod szyldem NeuOberschlesien, który jednak zakończył działalność w 2018 r.

U boku Różanki pojawili się za to nowi wokaliści Tomasz "Haja" Dawid i Dawid "Nagi" Nagiet, Mateusz "Termit" Buhl (klawisze), Grzegorz "Brecha" Badora, Radosław "Redvard" Dolański, i Radosław Matysek (z zespołu Strzyga).

To w tym składzie powstała płyta "III" zawierająca 12 utworów w dialekcie śląskim.

Marcel Różanka podkreśla, że stara się w swoich kompozycjach mówić o tematach, które są mu najbardziej bliskie.

Na płycie znalazły się więc utwory o Śląsku i śląskiej tożsamości ("Mój Śląsk", "Hymn Górnośląski", "Byda Godoł"), strachach z dzieciństwa ("Frankynsztajn") inspirowany głośną sprawą seryjnego mordercy - Joachima Knychały, którego zbrodnie na przełomie lat 70. i 80. paraliżowały strachem mieszkańców Górnego Śląska, a także utwór "Świynto Barbaro na wieczno szychta" poświęcony ofiarom tragedii w Karwinie, gdzie w grudniu 2018 roku, w wyniku wybuchu metanu zginęło 13 górników.



Oberschlesien z nowym materiałem można będzie usłyszeć 12 stycznia 2020 w Rzeszowie podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.