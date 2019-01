Nowy kontrakt Blood Red Throne

Norwegowie z Blood Red Throne podpisali stosowne dokumenty z Mighty Music.

Blood Red Throne szykuje nowy materiał

Pierwszym owocem współpracy norweskich deathmetalowców z wytwórnią z Danii będzie album "Fit To Kill". Dziewiąta płyta Blood Red Throne ma trafić na rynek pod koniec wiosny.

Przypomnijmy, że istniejący od dobrych 20 lat Blood Red Throne, założony pod koniec lat 90. przez gitarzystę Daniela Olaisena alias "Død" (terminującego wówczas w Satyricon), z niejednego pieca chleb jadł, formacja z Kristiansandu figurowała już bowiem w katalogach m.in. holenderskiej Hammerheart Records czy brytyjskich wytwórni Earache i Candlelight.



Trzon grupy uzupełniają perkusista Freddy Bolsø (eks-Enslaved), gitarzysta Ivan Gujic oraz wokalista Yngve Christiansen (także w Grimfist).



"Union Of Flesh And Machine", poprzedni longplay Norwegów, miał swą premierę w 2016 roku. W połowie 2017 roku, żegnając się z Candlelight Records, Blood Red Throne wypuścili singel "Gore Encore". Możecie go sobie przypomnieć poniżej: