Artystka tak wyjaśnia tytuł: "Miłość to główne przesłanie. 'Red Moon in Venus' to ponadczasowa, płomienna ekspresja pożądania, złamanego serca, wiary i szczerości; odzwierciedlenie kobiecości Księżyca i Wenus, które współpracują, by takie elementy jak miłość i domowe życie świetnie ze sobą współpracowały. Płyta reprezentuje wszystkie poziomy miłości: kończenie relacji z miłością, robienie miejsca na nowe uczucie, a także miłość do samego siebie. Wielu astrologów uważa, że krwawy Księżyc może nieźle namieszać w emocjach, a ja myślę, że moja nowa płyta świetnie będzie to reprezentować" - mówi Kali Uchis.



Na "Red Moon In Venus" Kali połączyła siły z Summer Walker, Donem Toliverem i Omarem Apollo. Na płycie znajdziemy wydany w lutym "Moonlight" i styczniowy "I Wish you Roses" z teledyskiem w reżyserii Cho Gi-Seok.

Wiosną Uchis wyruszy w trasę po Ameryce Północnej. Większość koncertów jest już wyprzedana. Ponadto, artystka należy do największych gwiazd na tegorocznej Coachelli, Lollapaloozie w Chile, Argentynie i Brazylii oraz Estéreo Picnic w Kolumbii.



"Red Moon In Venus" nieprzypadkowo jest mieszanką soulu, R&B, popu i música urbana. Uchis od początku zamierzała stworzyć ponadczasowy album. Nie tylko doprowadziła swoje brzmienie do perfekcji, ale i wykroczyła poza wszelkie szufladki. To odzwierciedlenie wszechstronności jej ducha i talentu, które nieustannie zaskakują od 2012 roku.

Kali Uchis zaprezentowała nowy anglojęzyczny album. Na koncie ma szereg nagród

W ubiegłym roku Uchis zdobyła trzy nagrody Billboard Latin Music Awards, dwie Billboard Music Awards i American Music Award. W 2021 roku zabrała do domu swoje pierwsze Billboard Latin Music, Grammy, Premios Nuestra Tierra i Univision Premios Juventud, a także wystąpiła na Hispanic Heritage Awards na PBS, gdzie została uznana za "Inspira Honoree 2021". Gościła na okładce "Office Magazine", występowała w "The Tonight Show" z Jimmym Fallonem i koncertowała po arenach Ameryki Północnej z Tylerem, The Creator.



Wychowana między Wirginią a Kolumbią, Kali Uchis zyskała rozgłos w 2015 roku dzięki projektowi "Por Vida". Jej debiutancki album z 2018 roku, "Isolation", zdobył szerokie uznanie krytyków i znalazł się na wielu listach best of, w tym w "Rolling Stone", Pitchforku, "NPR" i "Vulture".

Uchis współpracowała i dzieliła sceny z takimi gwiazdami jak SZA, Gorillaz, Jorja Smith, Diplo, Major Lazer, Snoop Dogg, Kaytranada czy Leon Bridges. Podróżowała po całym świecie, dając uznane sety na najważniejszych festiwalach, w tym na Open’er Festival.

Tracklista "Red Moon In Venus":

1. in My Garden...



2. I Wish you Roses



3. Worth the Wait (feat. Omar Apollo)



4. Love Between...



5. All Mine



6. Fantasy (feat. Don Toliver)



7. Como Te Quiero Yo



8. Hasta Cuando



9. Endlessly



10. Moral Conscience



11. Not Too Late (interlude)



12. Blue



13. Deserve Me (feat. Summer Walker)



14. Moonlight



15. Happy Now