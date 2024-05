Nowe informacje w sprawie Eurowizji Junior 2024. Zapadła ostateczna decyzja

Eurowizja Junior 2023 odbywała się w Nicei, a zwycięzcami ponownie zostali gospodarze, co zapewniła im Zoé Clauzure z utworem "Cœur" ( sprawdź! ). Polskę reprezentowała Maja Krzyżewska z piosenką "I Just Need A Friend" , która ostatecznie zajęła szóste miejsce.

Dla Francji było to kolejne zwycięstwo w krótkim czasie - pierwsze miejsce w konkursie zajęli w latach 2020, 2022 i 2023. Niedługo po ostatniej wygranej pojawiły się informacje, że Francja nie będzie organizować kolejnego konkursu, a tamtejszy publiczny nadawca skupi się na promocji reprezentanta na "dorosłej" Eurowizji oraz transmisji Igrzysk Olimpijskich.

W lutym dowiedzieliśmy się, że organizację przejmie Hiszpania, która w 2023 roku uplasowała się na drugim miejscu - Hiszpanię reprezentowała Sandra Valero z utworem "Loviu".

Eurowizja Junior 2024 odbędzie się w Hiszpanii

To będzie pierwszy raz, kiedy Hiszpania podejmie się organizacji Eurowizji Junior, ma na koncie natomiast "dorosłą" Eurowizję, która odbyła się w 1969 r. w Madrycie. Teraz dowiedzieliśmy się, że Eurowizja Junior 2024 odbędzie się 16 listopada również w Madrycie, w hali Caja Mágica.

Wydarzenie poprowadzi prawdopodobnie Maria Isabell, zwyciężczyni konkursu Eurowizji Junior 2004, choć na razie nie są to potwierdzone informacje.

Udział w tegorocznym konkursie potwierdziły do tej pory: Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Ukraina i Włochy, a Polska po raz kolejny wybierze reprezentanta przez program "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior".