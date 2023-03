"Numer ten, to doskonały miks doświadczeń muzycznych trzech odmiennych osób. Został stworzony w typowo klubowym klimacie, który swoim mocnym beatem, może rozruszać niejeden parkiet, niosąc ze sobą potężną dawkę pozytywnej energii" - czytamy w zapowiedzi.

Teledysk "Nasza jest ta noc" został nakręcony w Hiszpanii, w miastach Alicante i Benidorm na wschodnim wybrzeżu (środkowa część Costa Blanca). Za produkcję klipu odpowiada MVMJ.FILM reprezentowany również przez Vincenta Vika.

Kim jest Nowator?

Nowator , czyli Paweł Lipski, to polski wokalista, autor tekstów i producent muzyczny pochodzący z Opoczna. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie klarnetu i fortepianu. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień ZPAV (Związek Producentów Audio Video) za Platynowe i Złote Płyty.

Jest autorem takich hitów jak: "Z lewa do prawa", "Co tu jest grane", "Wrócę nad ranem", "Spadam stąd", "Wrzucam na luz", "Ay Amor", a także ponadczasowego utworu "Moja panienka". Łącznie jego utwory na samym YouTube zgromadziły ponad 200 mln wyświetleń.

W 2019 roku został jednym z jurorów show Polsatu "All Together Now: Śpiewajmy razem".

Współpracował z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Pezet, Jeden Osiem L, Papa Dance, Mrozu, Mateusz Mijal, Marian Lichtman, Mezo, Onar, Ten Typ Mes, Stachursky, Masters, Borixon, Paprodziad, Lerek, Ewa Jach, Top One, Antek Smykiewicz, Magda Femme czy Mariusz Kałamaga. W dorobku ma m.in. dwa solowe albumy "Alfabetyczny spis" z 2006 roku i "Co tu jest grane?", który ukazał się w 2019 r.

Pod koniec 2021 r. wypuścił duet z Jackiem Stachurskym - "Pójdę w tango".



Pod pseudonimem Vincent Vik kryje się Wincenty Bielawski - DJ, producent muzyczny, perkusista, ghost producer oraz twórca filmowy. Jeden z jego utworów "Visual Realm" ukazał się w filmie "A Good Man" ze Stevenem Seagalem w roli głównej, wspólnie z DJ-em Vivaldim stworzył hymn Electrocity 2009, a w klubowej branży znany jest jako współtwórca Audiolake Festival, który jest jednym z większych wydarzeń EDM w Polsce.



Z kolei 23-letni Jake Lead na klubowej scenie działa od 2016 r. Naprawdę nazywa się Jakub Krzysztoforski.



