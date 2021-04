Nowa odsłona Grace VanderWaal (teledysk "Repeat")

Grace VanderWaal prezentuje "Repeat" – swoją kolejną piosenkę z nadchodzącego altpopowego projektu

Wizerunek grzecznej Grace VanderWaal to już przeszłość /Mike Windle /Getty Images

W towarzyszącym singlowi klipie wyreżyserowanym przez Clare Gillen, Grace podróżuje ulicami Los Angeles w swojej niesamowitej kreacji. "Repeat" to następca "Don’t Assume What You Don’t Know", które skupiało się na tematyce fałszywego sukcesu i sławy.



Clip Grace VanderWaal Repeat

Co ciekawe, w tym kawałku artystka porzuciła ulubione ukulele na rzecz gitary basowej. Młoda piosenkarka właśnie spędza czas w studiu kończąc swój najnowszy muzyczny projekt. Przygotowuje się także do roli w kontynuacji aktorskiego debiutu, czyli filmu "Stargirl" Disneya. Wystąpi w nim obok m.in. Umy Thurman. Tak jak pierwsza część, nowy film będzie zawierał piosenki wykonane przez Grace. Dzięki tym wszystkim aktywnościom artystka może dzielić się swoim światem z fanami na całym świecie.

Grace WanderVaaal zdobyła sporą popularność jako 12-latka, kiedy to w czerwcu 2016 roku wystąpiła w "Mam talent", wykonując autorski utwór "I Don't Know My Name" i akompaniując sobie na ukulele.

Ostatecznie 12-letnia Grace dotarła do finału programu, gdzie również prezentowała autorski materiał. Po zwycięstwie w show dziewczyna otrzymała milion dolarów oraz możliwość występowania w Las Vegas.



VanderWaal na koncie ma jeden album studyjny ("Just The Beginning" z 2017 roku) oraz dwie EP-ki: "Perfectly Imperfect" (2016 r.) i "Letters Vol. 1" (2019 r.).

Wideo Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2016