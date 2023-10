Nowa era w twórczości The Cassino. Posłuchaj EP-ki "Prześwit"

Od premiery debiutanckiej płyty The Cassino pt. "Części" minęły już dwa lata. Kilkadziesiąt koncertów później nadszedł czas na zastanowienie się nad kolejnym krokiem. "Zacząłem tworzyć tę EP-kę, wtedy jeszcze mocno nieokreśloną. Szukałem muzycznego kierunku, w którym chciałbym pójść" - mówi lider i wokalista zespołu, Hubert Wiśniewski.

"Okazało się, że pisanie o danym momencie, niepewności, zagubieniu, poszukiwaniach i utracie kontaktu z własnymi uczuciami to najlepszy przepis na dotarcie do celu. Właśnie w ten sposób powstała niepokojąca, psychodeliczna EP-ka, na której wokalista obnaża wszystkie swoje najbardziej skrywane emocje. Mimo to, dzięki koncertowym riffom i sekcji rytmicznej oraz elementom muzyki elektronicznej, utwory nie przytłaczają. "Prześwit" to dowód na progres i osiągnięcie przez The Cassino artystycznej dojrzałości" - czytamy w zapowiedzi albumu.

Reklama

Hubert Wiśniewski jest autorem muzyki i tekstów do wszystkich utworów na EP-ce. Wokalista pierwszy raz w swojej karierze zajął się także współprodukcją kawałków. "Do tej pory oddawaliśmy nasze gotowe piosenki w ręce profesjonalistów, którzy wzbogacali je produkcyjnie. Oczywiście byliśmy bardzo zadowoleni z efektów, ale miałem poczucie, że w ten sposób gdzieś znikają niektóre emocje, które chcieliśmy przekazać w utworach. Teraz, gdy podjąłem się współprodukcji wszystkich kawałków z EP-ki, czuję, że to jest to" - mówi. Za produkcję odpowiada również Jeremiasz Hendzel.

Wideo The Cassino - Jesień (Lyric Video)

Nowością jest także aspekt wizualny projektu. Za poligrafię, wszystkie zdjęcia i teledyski towarzyszące EP-ce odpowiada Mateusz Dziworski. EP-kę promują single: "Drugi / Dym", "Pierwszy / Prześwit" oraz "Jesień". 4 listopada The Cassino wyruszy w trasę po największych polskich miastach. Podczas koncertów będzie można usłyszeć zarówno najnowszy materiał, jak i największe hity zespołu.

The Cassino - kim są?

Zespół na scenie obecny jest już od 2013 roku, ale dopiero osiem lat później nakładem FONOBO Label ukazała się jego debiutancka płyta "Części", która pomogła mu dotrzeć do szerszej publiczności. Podczas wiosennej trasy w 2022 roku grupa wyprzedała z sukcesem kluby w największych polskich miastach. Materiał z płyty The Cassino zaprezentowali również występując u boku zespołu happysad oraz na scenie Męskiego Grania 2022. Hubert Wiśniewski - lider i wokalista, zagrał solowe koncerty przed brytyjską grupą Only The Poets, czym zaskarbił sobie pokaźną grupę nowych fanów.

Młodzi artyści docenieni zostali też w konkursie PL Music Video Awards, w ramach którego otrzymali nominację w kategorii najlepszy teledysk rockowy. Poza płytą "Części", zespół ma na koncie trzy EP-ki. Jesienią 2022 roku grupa wyruszyła w kolejną trasę koncertową, która również okazała się sukcesem, a lider zespołu wystąpił na scenie festiwalu BUSH w Budapeszcie. Na życzenie fanów w maju 2023 roku muzyka grupy ponownie rozbrzmiała w różnych zakątkach Polski. Obecnie The Cassino promuje swoją nową EP-kę "Prześwit" i przygotowuje się do wyruszenia w trasę koncertową o takiej samej nazwie.