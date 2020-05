Nowa EP-ka od Voivod

"The End Of Dormancy" - to tytuł nowej EP-ki Voivod, żywej legendy kanadyjskiej sceny metalowej.

Voivod szykują nową EP-kę /materiał zewnętrzny

Znajdziemy na niej specjalną wersję (z podtytułem "Metal Section") utworu "The End Of Dormancy", który znalazł się na "The Wake", ostatniej płycie Kanadyjczyków z 2018 roku. W tej odsłonie kompozycję wzbogacono o brzmienie instrumentów dętych: trąbek, saksofonu i puzonów.

Całość uzupełniły koncertowe wersje "The End Of Dormancy" i "The Unknown Knows" - klasyka thrash / progmetalowego Voivod z "Nothingface", piątego longplaya kanadyjskiego kwartetu z 1989 roku. Oba zarejestrowano podczas Montreal Jazz Fest 2019.

Nowa EP-ka Voivod będzie mieć swą premierę 10 lipca (winyl, cyfrowo) w barwach niemieckiej Century Media Records.

Wideoklip do "The End Of Dormancy (Metal Section)" Voivod możecie zobaczyć poniżej: