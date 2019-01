Nordjevel: Nowa płyta "Necrogenesis"

Blackmetalowa grupa Nordjevel z Norwegii wyda pod koniec marca drugi album.

Płytę "Necrogenesis" zarejestrowano w norweskim studiu Velvet Recording pod okiem muzyków zespołu i Christera Krogha. Miks i mastering odbyły się w studiu WSL we Francji, gdzie nad wszystkim czuwał Patric Darkhyrys.

Na następcy debiutanckiej płyty "Nordjevel" usłyszymy dwu nowych członków formacji, czyli perkusistę Dominatora (eks-Dark Funeral) i gitarzystę Destructhora (Myrkskog, eks-Morbid Angel). Aktualny skład Nordjevel uzupełniają wokalista i założyciel grupy Doedsadmiral oraz basista DzeptiCunt (eks-Ragnarok).

Longplay "Necrogenesis" trafi na rynek 29 marca pod banderą francuskiej Osmose Productions (CD, winyl, kaseta).

Z otwierającym płytę "Necrogenesis" numerem "Sunset Glow" Nordjevel możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Necrogenesis":

1. "Sunset Glow"

2. "Devilry"

3. "The Idea Of One-Ness"

4. "Black Lights From The Void"

5. "Amen Whores"

6. "The Fevered Lands"

7. "Nazarene Necrophilia"

8. "Apokalupsis Eschation"

9. "Panzerengel".