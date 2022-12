Nocturnal Departure z płytą "Clandestine Theurgy". Kiedy premiera?

Nowy materiał kwartetu z Winnipeg wyda amerykańska Hells Headbangers Records. Wytwórnia z Ohio szykuje wersję CD, kasetę oraz odsłonę cyfrową. Premiera "Clandestine Theurgy" odbędzie się 30 grudnia.

Na trzecim longplayu Nocturnal Departure usłyszymy nowego gitarzystę o pseudonimie Necrogeist, który wstąpił w szeregi zespołu w roku 2021.

Z premierową kompozycją "Ceremonial Storm" Nocturnal Departure możecie się zapoznać poniżej:

Wideo NOCTURNAL DEPARTURE "Ceremonial Storm"



Nocturnal Departure - to program albumu "Clandestine Theurgy" (tracklista):

1. "Ceremonial Storm"

2. "Dark Spells Of The Infernal Spirit"

3. "Clandestine Theurgy"

4. "Unhallowed Exhumation"

5. "Triumphator Of Unearthly Realms"

6. "Fetid Manifestations Of Wretched Imagery"

7. "Sacrificial Summon Under The Sign Of Amdusias"

8. "Sabbat Ablaze"

9. "Flesh Torment".