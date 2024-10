Farida zasłynęła zarówno we Włoszech, jak i w Polsce. Wszystko za sprawą hucznego romansu z Czesławem Niemenem

Farida cieszyła się ogromną sławą w ojczyźnie zwłaszcza w latach 70. Rozpoznawalność zyskała także w Polsce, jednak nie za sprawą swoich przebojów. Początkowo Polacy usłyszeli o niej, gdy na jaw wyszedł romans artystki z legendarnym Czesławem Niemenem. Para poznała się na letnim konkursie piosenki we Włoszech i zapałała do siebie ogromnym uczuciem już przy pierwszej rozmowie. Ich miłość była gwałtowna i przeczyła wszelkim zasadom logiki. Oboje mieli pozakładane rodziny, jednak mimo to nie potrafili zerwać ze sobą kontaktu.