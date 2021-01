Nie żyje Tim Bogert. "Był jedyny w swoim rodzaju"

Nie żyje Tim Bogert, znany z zespołów Vanilla Fudge i Cactus. Miał 76 lat.

Tim Bogert w 1973 roku /Michael Putland /Getty Images

O śmierci basisty poinformował jego kolega z zespołu, perkusista Carmine Appice.

"Zmarł mój prawdziwy przyjaciel, Tim Bogert. Przyjaźniliśmy się od ponad 50 lat, był dla mnie jak brat" - wyznał.



"Tim był jedynym w swoim rodzaju basistą. Zainspirował wielu basistów na całym świecie. Wniósł do rocka nowy poziom wirtuozerii. Był też tak bardzo inteligentny, że nazywaliśmy go Spock. Mogłeś zapytać go o wszystko" - wspominał.



Bogert dał się poznać szerszej publiczności w drugiej połowie lat 60. To wtedy założył zespół Vanilla Fudge. Grana przez nich oryginalna odmiana psychodelicznego rocka szybko przyniosła im popularność i uznanie fanów.

Złoty okres działalności zespołu zakończył się w 1970 roku, jednak później muzycy kilka razy reaktywowali grupę. Dopiero w 2010 roku Bogerta zastąpił Pete Bermy, który jest w składzie Vanilla Fudge do dziś. Od 1970 roku Bogert występował z zespołem Cactus.