Nie żyje Steve Martin Caro. Miał 71 lat

Steve Martin Caro zmarł 14 stycznia 2020 roku. O jego śmierci poinformowano na stronie oficjalnego fanclubu zespołu The Left Banke.

Od lewej, z przodu: Tom Finn, Jeff Winfield, na drugim planie: Mike Brown, George Cameron i Steve Martin /Michael Ochs Archives /Getty Images

Piosenkarz tak naprawdę nazywał się Carmelo Esteban "Steve" Martin Caro, jednak występował pod pseudonimem Steve Martin.

Był amerykańskim muzykiem rockowym. Rozgłos przyniosły mu występy z zespołem The Left Banke.

Formacja łączyła rock z elementami muzyki klasycznej. Caro założył zespół wraz z perkusistą George'em Cameronem, klawiszowcem Michaelem Brownem oraz Timem Finnem i Warrenem Davidem-Schierhorstem w 1965 roku, w Nowym Jorku.

The Left Banke zasłynęli z takich przebojów, jak: "Walk Away Renée", "Pretty Ballerina" czy "Desiree".

Wideo Left Banke - Pretty Ballerina

W styczniu 2018 roku na oficjalnej stronie zespołu pojawiła się informacja, że Steve Martin i George Cameron planują wspólną trasę. Jednak w czerwcu tego samego roku Cameron zmarł.

"Kolejny świetny głos został zabrany zbyt wcześnie. Będziemy tęsknić za nim i tym wszystkim, co wnosił do zespołu. Pozdrów George'a i Mike'a (Michael Brown - przyp. red.)" - napisano na stronie oficjalnego fanclubu The Left Banke.

Przyczyną śmierci Caro była choroba serca. Miał 71 lat.