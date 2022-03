Legendarny wokalista country Willie Nelson pożegnał ukochaną siostrę, Bobbie Lee Nelson. 91-letnia pianistka towarzyszyła młodszemu o dwa lata bratu w niemal każdej trasie koncertowej. Informację podał na Facebooku sam muzyk. Nie podano przyczyny śmierci pianistki.

"Jej elegancja, wdzięk, piękno i talent sprawiły, że ten świat stał się lepszym miejscem. Była pierwszym członkiem zespołu Williego, jako jego pianistka i wokalistka. Nasze serca są złamane i będzie nam jej bardzo brakowało. Ale jesteśmy szczęśliwi, że była częścią naszego życia. Proszę, miejcie w swoich myślach jej rodzinę i zapewnijcie im prywatność, której potrzebują w tym czasie" - napisał Willie Nelson.

Reklama

Bobbie Nelson przyszła na świat 1 stycznia 1931 roku w Teksasie, a już od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Gdy miała 5 lat zaczęła uczyć się grać na fortepianie, a dziadek zabierał ją na występy gospel. W wieku zaledwie 14 lat podróżowała z ewangelistami po Austin i Teksasie.

Występowała w zespole swojego pierwszego męża, Bud Fletcher and The Texans, a krótko po rozpadzie związku zaczęła występować solowo w tzw. "honky-tonk" klubach - miejscach o bardzo niskiej reputacji, gdzie pojawiało się sporo niestroniących od alkoholu ludzi z niższych sfer. Z tego powodu odebrano jej opiekę nad trzema synami. By ją odzyskać zmieniła zawód - zaczęła pracę w w warsztacie samochodowym. Gdy jej były mąż zginął w wypadku samochodowym przeżyła załamanie nerwowe.

Wideo Willie Nelson, Sister Bobbie - Who'll Buy My Memories (Digital Video)

Po wypadku dostała pracę w firmie sprzedającej organy Hammonda i odzyskała prawo do opieki nad synami. W latach 1965-1973 ponownie występowała w klubach, aż w końcu w 1973 roku Willie Nelson zaprosił ją do swojego zespołu. W ten sposób pojawiła się na słynnych albumach Nelsona, m.in. "The Troublemaker", "Shotgun Willie" oraz "Phases and Stages".



Nagrała także pięć albumów z w duecie z Willie'em i jeden solowy - "Audiobiography" w 2008 roku. Willie Nelson zwykł nazywać ją "młodszą siostrą", mimo że była od niego starsza o dwa lata.