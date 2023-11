Nie żyje Patrycja Widera. Zbiórka na pogrzeb przyniosła fortunę. Wystarczyły dwie godziny

Patrycja Widera urodziła się 26 kwietnia 1999 roku. Mieszkała w Piekarach Śląskich ze swoją mamą. Szeroka publiczność poznała ją za sprawą występów w produkcjach TVN-u (seriale "Szkoła" i "Pułapka", show "Projekt Lady"). Na TikToku obserwowało ją ponad 1,5 mln osób.



W 2020 r. pojawiła się jako wokalistka w duecie z Kamilem Kossakowskim - teledysk "Wyrąbane" ( posłuchaj! ) zanotował ponad 2,5 mln odsłon. "Mam nadzieję, że wam wpadnie w ucho. Co prawda nie mam ani doświadczenia, ani super talentu wokalnego, ale marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia" - pisała po premierze.

"Od zawsze chciałam zrobić 'coś swojego'. Mam nadzieję, że ta nutka będzie wam towarzyszyć na różnych imprezach z przyjaciółmi, jak i z rodziną, a w sytuacjach kryzysowych poprawi wam humor tak, jak poprawia mi. Także bawcie się i miejcie 'wyrąbane'" - dodała wtedy. Kolejne próby wokalne umieszczała na swoim tiktokowym profilu.

Wideo Widera & Kossakowski - Wyrąbane

Patrycja Widera nie żyje. Przegrała walkę z chorobą

Kilka dni temu celebrytka trafiła do szpitala. Swój pobyt w placówce medycznej relacjonowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak nie wyjawiła powodu hospitalizacji.

"Dziękuję za wsparcie wszystkim. Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora, tak w skrócie, i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy radę mordeczki!" - pisała.

W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na pogrzeb Patrycji Widery i pomnik. W ciągu dwóch godzin fani przelali na ten cel ok. 53 tysięcy zł. Na razie nie wiadomo jeszcze gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie celebrytki.