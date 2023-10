Nie żyje Jacqueline Dark. Ujawniono przyczynę śmierci 55-letniej piosenkarki

Jacqueline Dark zmarła w szpitalu w Sydney w wieku 55 lat.

Przyczyną śmierci była rzadka postać raka. Wokalistka miała za sobą cykl chemioterapii i operację chirurgiczną.

Na koncie miała główne role w spektaklach wystawianych przez m.in. Operę Australię, Victorian Operę i Pinchgut Operę. Śpiewała w m.in. "Pierścieniu Nibelungów" Wagnera, "Don Giovannim" Mozarta, "La traviatcie", "Rigoletto" i "Otellu" Verdiego, "Madame Butterfly" Pucciniego i "Carmen" Bizeta.

W dorobku miała dwie statuetki Green Room Awards przyznawane za wybitne osiągnięcia w kabarecie, tańcu, teatrze i operze w Melbourne.

