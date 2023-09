Informacje o śmierci Irish Grinstead przekazała na Instagramie jej starsza siostra LeMisha Grinstead, także wokalistka grupy 702 ( posłuchaj! ). We wpisie przekazała, że długo walczyła z chorobą i "w końcu znalazła spokój".



Wiadomo też w 2022 r. Irish z "powodów medycznych" opuściła zespół, w którym poza jej siostrą w ostatnim czasie występowała także Kameelah Williams. Nazwa formacji pochodzi od telefonicznego kodu Las Vegas, skąd pochodzi grupa.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Działający od 1993 r. (z przerwą w latach 2006-2017) zespół początkowo tworzyły Irish, LeMisha, Orish Grinstead (bliźniaczka Irish) i Amelia Childs, jednak te dwie ostatnie wokalistki szybko zostały usunięte na wniosek menedżera Michaela Bivinsa. W ich miejsce pojawiły się Kameelah Williams i Tiffany Villareal, która zdecydowała się odejść jeszcze przed premierą debiutanckiego singla. Ostatecznie 702 przez zdecydowaną większość kariery funkcjonowało jako trio.

Największymi przebojami grupy są piosenki "Where My Girls At?" (4. miejsce w USA), "Get It Together" i "Steelo". Druga płyta zatytułowana po prostu "702" z 1999 r. pokryła się w Stanach Zjednoczonych platyną. W sumie dotychczasowy dorobek to trzy albumy.



W kwietniu 2008 r., w wieku zaledwie 27 lat, z powodu niewydolności nerek zmarła Orish Grinstead.