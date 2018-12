Zmarła amerykańska artystka jazzowa i laureatka nagrody Grammy, Nancy Wilson. O śmierci 81-letniej wokalistki poinformowała w czwartek (13 grudnia) jej menedżerka i rzeczniczka.

Nancy Wilson wystąpiła w Polsce /Frazer Harrison /Getty Images

W czwartek, 13 grudnia, Nancy Wilson zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Pioneertown, w Kalifornii. Informację tę podała jej menedżerka, Devra Hall Levy.

Wokalistka urodziła się 20 lutego 1937 roku w Chillicothe w stanie Ohio. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się w 1960 roku wraz z wydaniem debiutanckiego albumu "Like in Love". Dorobek muzyczny Wilson stanowi kilkadziesiąt płyt.

Na repertuar Nancy Wilson wpływ mieli tacy artyści jak Dinah Washington czy Nat "King" Cole. Wilson często sięgała po utwory innych muzyków. Do jej najpopularniejszych przebojów należą "Guess Who I Saw Today" oraz "(You Don't Know) How Glad I Am".



Amerykanka koncertować przestała w 2011 roku. Pięć lat wcześniej ukazała się jej ostatnia płyta - "Turned to Blue".

Wideo "Guess Who I Saw Today" - Nancy Wilson

Nancy Wilson nie chciała, by przypisywano ją tylko do jednej kategorii muzycznej. Wolała nazywać siebie "stylistką piosenki".

Była trzykrotną laureatką Nagrody Grammy. W 1971 roku wystąpiła gościnnie na Festiwalu w Sopocie.