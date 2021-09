Nie żyje George Frayne. Lider Commander Cody and His Planet Lost Airmen miał 77 lat

George Frayne, najbardziej znany pod pseudonimem Commander Cody - lider grupy Commander Cody and His Planet Lost Airmen, zmarł w wieku 77 lat po walce z rakiem.

Informację przekazała za pośrednictwem Facebooka żona muzyka.

"Rankiem położyłam głowę na jego ramieniu. Dusza George'a uleciała. Jestem zmęczona i rozbita, wiem, że Wasze serca również są złamane. Dziękuję za całą Waszą miłość i wszystkie historie, którymi się dzielicie" - napisała.



Frayne założył zespół Commander Cody and His Lost Planet Airmen w 1967 roku. Grupa łączyła elementy country, rock'n'rolla, muzyki westernowej, rockabilly, jazzu i boogie-woogie, co mocno wyróżniało ją na tle klasycznych rock'n'rollowych kapel.

"W 1966 roku odkryłem album Boba Willsa i marihuanę" - powiedział Frayne w 2018 roku.

"Jestem prawie pewny, że ci goście byli ciągle naćpani. Zacząłem słuchać płyty Jerry'ego Lee Lewisa, tej na której jest 'Crazy Arms', oraz największych przebojów Bucka Owensa. Graliśmy 'Tiger by the Tail' Owensa regularnie. To co nam dała muzyka country, to brak prób - słuchaliśmy nagrania, piliśmy whisky z colą i graliśmy. Muzyka country jest bardzo prosta, jeśli ktoś zna słowa i piosenkę, możesz ją bardzo łatwo odtworzyć" - dodał.