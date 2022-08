Utwór "Goodbye Horses" można usłyszeć w jednej z kluczowych scen "Milczenia owiec" - przy dźwiękach tej piosenki morderca Buffalo Bill przygotowuje staranny makijaż, by chwilę później wykonać uwodzicielski taniec i zaprezentować się przed kamerą w pełnej krasie.

"Przez ostatnie trzy lata Q została moją najlepszą przyjaciółką. Miałyśmy ze sobą kontakt niemal każdego dnia. Miała tak dużą wolę życia, że nie sposób było sobie wyobrazić, że ktoś może ją ugasić bądź zatrzymać. Była tak żywotna, promienna i żywiołowa" - wspomina artystkę na łamach portalu "The Rolling Stones" Eva Aridjis, najbliższa przyjaciółka Q Lazzarus.

Diane Luckey przyszła na świat 12 grudnia 1960 roku w mieście Neptune w stanie New Jersey. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 80. ubiegłego wieku, ale ciężko było jej podpisać kontrakt płytowy, bo - jak wspomina portal "The Wrap" - musiała mierzyć się z rasistowskimi przekonaniami wytwórni płytowych, którym przeszkadzały dready artystki.

Wideo