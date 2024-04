Nie żyje Chris Cross, muzyk grupy Ultravox. Gitarzysta nowofalowego zespołu, wedle doniesień mediów, zmarł 25 marca 2024 roku. Wieści o jego śmierci przekazano dopiero teraz. Nie ujawniono żadnych więcej szczegółów. Muzyk miał 71 lat.

Hołd zmarłemu koledze oddał frontman grupy, Midge Ure. "Pracowaliśmy razem, graliśmy razem, razem tworzyliśmy muzykę i reżyserowaliśmy teledyski. Od razu staliśmy się przyjaciółmi, a także towarzyszami Ultravox. Nawet po latach rozłąki udało nam się wrócić tam, gdzie skończyliśmy, jakby lata pomiędzy nami nigdy nie istniały. Byłeś klejem, który trzymał zespół razem. Byłeś logiką w szaleństwie i szaleństwem w naszym życiu. Wspaniale było cię poznać i rozwijać się z tobą. Kochamy cię i tęsknimy za tobą, stary przyjacielu" - napisał w mediach społecznościowych.

Nie żyje Chris Cross. Współzałożyciel Ultravox miał 71 lat

Głos zabrał także Billy Currie, klawiszowiec Ultravox. "Witajcie Ludzie, bardzo smutno słyszeć o Chrisie... Spędziliśmy razem niesamowite chwile. Głównie śmiejąc się" - czytamy.

Chris Cross (właściwie Chris Allen) był jednym z twórców grupy Tiger Lily, który w połowie lat 70. przemianowano na Ultravox. Midge Ure znany jako frontmatn zespołu stał się nim dopiero ok. 1979 roku zastępując Johna Foxxa. Najsłynniejszym przebojem grupy pozostaje "Vienna", która przez trzy tygodnie z rzędu utrzymywała się na pierwszym miejscu brytyskiej listy przebojów. Do rozpoznawalnych utworów grupy należą także "Dancing With Tears in My Eyes" czy "Reap The Wild Wind".

Ultravox rozpadło się w 1996 roku i powróciło na scenę w 2008 roku. W 2012 roku ukazał się ostatni dotąd krążek grupy pt. "Brilliant".